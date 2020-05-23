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Культура
2020-05-23T00:45
https://ria.ru/20200523/1571869981.html
Адвокат Лолиты раскрыл "обман" ее бывшего мужа
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РИА Новости

Адвокат Лолиты раскрыл "обман" ее бывшего мужа

00:45 23.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера спектакля "Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так"
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин в беседе с "Пятым каналом" призвал не верить "фейковым новостям" бывшего мужа певицы Лолиты Милявской фитнес-инструктора Дмитрия Иванова.
Ранее в СМИ появилась информация, что его положили в больницу с травмами. Утверждалось, что врачи оценивали состояние экс-мужа артистки как "удовлетворительное". Сам Иванов заявил, что с ним все в порядке, отказавшись комментировать сведения о госпитализации.

"Перестаньте вестись на эти глупые информационные вбросы. Тема закрыта. Давайте объявим бойкот Иванову и его фейковым новостям", — заявил Жорин.

Адвокат обратил внимание на "чудесное исцеление" Иванова, у которого якобы была сломана челюсть.

"После обеда челюсть срослась, он (Дмитрий Иванов. — Прим. Ред.) давал комментарии, суть которых сводилась к тому, что он вспомнил загадочные особенности нашего общения в суде. Он связывает покушение с тем, что я ему говорил в суде", — отметил юрист.

Жорин считает подобные заявления "абсолютной бредятиной".
Иванов официально развелся с Лолитой две недели назад, хотя супруги давно не жили вместе. Бракоразводный процесс затянулся из-за желания супруги признать брак фиктивным и лишить его российского и израильского гражданства.
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КультураМузыкаРоссияШоу-бизнесДмитрий ИвановтравмыСергей ЖоринЛолита МилявскаяПроисшествия
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