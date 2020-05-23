Адвокат Лолиты раскрыл "обман" ее бывшего мужа

"После обеда челюсть срослась, он (Дмитрий Иванов. — Прим. Ред.) давал комментарии, суть которых сводилась к тому, что он вспомнил загадочные особенности нашего общения в суде. Он связывает покушение с тем, что я ему говорил в суде", — отметил юрист.