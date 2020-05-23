Адвокат Лолиты раскрыл "обман" ее бывшего мужа

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин в беседе с "Пятым каналом" призвал не верить "фейковым новостям" бывшего мужа певицы Лолиты Милявской фитнес-инструктора Дмитрия Иванова.
"Перестаньте вестись на эти глупые информационные вбросы. Тема закрыта. Давайте объявим бойкот Иванову и его фейковым новостям", — заявил Жорин.
Адвокат обратил внимание на "чудесное исцеление" Иванова, у которого якобы была сломана челюсть.
"После обеда челюсть срослась, он (Дмитрий Иванов. — Прим. Ред.) давал комментарии, суть которых сводилась к тому, что он вспомнил загадочные особенности нашего общения в суде. Он связывает покушение с тем, что я ему говорил в суде", — отметил юрист.
Жорин считает подобные заявления "абсолютной бредятиной".
Иванов официально развелся с Лолитой две недели назад, хотя супруги давно не жили вместе. Бракоразводный процесс затянулся из-за желания супруги признать брак фиктивным и лишить его российского и израильского гражданства.