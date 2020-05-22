Спикер парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 22 мая — РИА Новости. Сообщения о заражении главы Чечни Магомед Даудов . Сообщения о заражении главы Чечни Рамзана Кадырова коронавирусом не соответствуют действительности, сообщил руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу

"Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда", — сказал он в прямом эфире в аккаунте в Instagram

По его словам, "группа людей сочиняют то, чего нет, выдавая желаемое за действительное".

"Они пишут что хотят, про какие-то болезни, какие-то проценты, это все неправда. Я знаю, что народ обеспокоен этими слухами, и хочу вас успокоить: все хорошо", — отметил Даудов.

Кроме того, сообщения о заболевании COVID-19 у регионального министра здравоохранения Эльхана Сулейманова и директора телеканала "Грозный" Ахмеда Дудаева также не соответствуют действительности, добавил он.

Накануне источник РИА Новости сообщил , что Кадыров находится на лечении в одной из столичных больниц. Также в СМИ появилась информация, что у главы Чечни заподозрили коронавирус.

При этом Дудаев накануне сообщил, что руководитель республики лично контролирует ситуацию с коронавирусом в регионе. Генеральный директор футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров также в разговоре опроверг сообщения о вирусе у Кадырова.

"Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался", — сказал он.

Ранее Дудаев и Сулейманов также отрицали, что заболели COVID-19.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 326 тысяч, 3249 человек скончались, почти 100 тысяч вылечились. В Чечне за время пандемии коронавирус диагностировали у 1046 человек, из них 643 выздоровели, 11 умерли.