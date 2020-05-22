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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T03:21
https://ria.ru/20200522/1571868851.html
Спикер парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова
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РИА Новости

Спикер парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова

23:10 22.05.2020 (обновлено: 03:21 23.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 22 мая — РИА Новости. Сообщения о заражении главы Чечни Рамзана Кадырова коронавирусом не соответствуют действительности, сообщил руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.
"Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда", — сказал он в прямом эфире в аккаунте в Instagram.
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По его словам, "группа людей сочиняют то, чего нет, выдавая желаемое за действительное".
"Они пишут что хотят, про какие-то болезни, какие-то проценты, это все неправда. Я знаю, что народ обеспокоен этими слухами, и хочу вас успокоить: все хорошо", — отметил Даудов.
Кроме того, сообщения о заболевании COVID-19 у регионального министра здравоохранения Эльхана Сулейманова и директора телеканала "Грозный" Ахмеда Дудаева также не соответствуют действительности, добавил он.
Накануне источник РИА Новости сообщил, что Кадыров находится на лечении в одной из столичных больниц. Также в СМИ появилась информация, что у главы Чечни заподозрили коронавирус.
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При этом Дудаев накануне сообщил, что руководитель республики лично контролирует ситуацию с коронавирусом в регионе. Генеральный директор футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров также в разговоре опроверг сообщения о вирусе у Кадырова.
"Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался", — сказал он.
Ранее Дудаев и Сулейманов также отрицали, что заболели COVID-19.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 326 тысяч, 3249 человек скончались, почти 100 тысяч вылечились. В Чечне за время пандемии коронавирус диагностировали у 1046 человек, из них 643 выздоровели, 11 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Магомед ДаудовЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
Популярные комментарии
Почему же он лично не расскажет о том, что здоров?
22 мая, 23:31
Владимир Петрович
39120010
Интересно, а РИА не должно проверять подобные сообщения источников перед публикацией? Или, если невозможно, просто не публиковать слухи.
22 мая, 23:39
Von Stirliz
4300006
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