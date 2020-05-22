В "Ахмате" рассказали о состоянии Рамзана Кадырова

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Рамзан Кадыров находится в Чечне и не испытывает проблем со здоровьем, сообщил генеральный директор футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров в разговоре с РБК

Так он прокомментировал сообщения о госпитализации главы республики.

"Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался", — сказал Айдамиров.

Накануне источник РИА Новости в медицинских кругах рассказал, что Кадыров находится на лечении в одной из московских больниц. При этом некоторые СМИ написали, что у него заподозрили коронавирус

Помощник Кадырова и директор телеканала "Грозный" Ахмед Дудаев заявил, со своей стороны, что глава Чечни лично контролирует работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 326 тысяч, 3249 человек скончались, почти 100 тысяч вылечились. В Чечне за время пандемии коронавирус диагностировали у 1046 человек, из них 643 выздоровели, 11 умерли.