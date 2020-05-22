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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T17:47
https://ria.ru/20200522/1571855443.html
В "Ахмате" рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
https://cdn25.img.ria.ru/images/156276/25/1562762531_0:210:2333:1522_1036x0_80_0_0_c20f500af83738f21b7c4c70be7b1b80.jpg
РИА Новости

В "Ахмате" рассказали о состоянии Рамзана Кадырова

17:20 22.05.2020 (обновлено: 17:47 22.05.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Рамзан Кадыров находится в Чечне и не испытывает проблем со здоровьем, сообщил генеральный директор футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров в разговоре с РБК.
Так он прокомментировал сообщения о госпитализации главы республики.
"Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался", — сказал Айдамиров.
Накануне источник РИА Новости в медицинских кругах рассказал, что Кадыров находится на лечении в одной из московских больниц. При этом некоторые СМИ написали, что у него заподозрили коронавирус.
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Помощник Кадырова и директор телеканала "Грозный" Ахмед Дудаев заявил, со своей стороны, что глава Чечни лично контролирует работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 326 тысяч, 3249 человек скончались, почти 100 тысяч вылечились. В Чечне за время пандемии коронавирус диагностировали у 1046 человек, из них 643 выздоровели, 11 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАхмед ДудаевЧеченская республика (Чечня)Здоровье - ОбществоРамзан КадыровОбщество
Популярные комментарии
Рамзану Ахметовичу здоровья! Очень думающий политик ..
22 мая, 19:46
white rabbit
151610116
странно тогда, что сам Рамзан не комментирует свое состояние и местоположение ...
22 мая, 18:13
bberia
3220003
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