Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы

Позже его помощник сообщил РИА Новости, что глава Чечни лично контролирует работу оперативного штаба по COVID-19.

По официальным данным, в республике за время пандемии коронавирус диагностировали у 1026 человек, из них 635 выздоровели, 11 умерли от COVID-19.