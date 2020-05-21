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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T20:23
https://ria.ru/20200521/1571805089.html
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155275/21/1552752126_0:179:3078:1910_1036x0_80_0_0_1aad3af27ee239ab33ea6744742690c9.jpg
РИА Новости

Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы

19:25 21.05.2020 (обновлено: 20:23 21.05.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на лечении в одной из больниц Москвы, рассказал РИА Новости источник в медицинских кругах.
Ранее появились публикации, что у Кадырова заподозрили коронавирус.
Позже его помощник сообщил РИА Новости, что глава Чечни лично контролирует работу оперативного штаба по COVID-19.
По официальным данным, в республике за время пандемии коронавирус диагностировали у 1026 человек, из них 635 выздоровели, 11 умерли от COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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