Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на лечении в одной из больниц Москвы, рассказал РИА Новости источник в медицинских кругах.
Ранее появились публикации, что у Кадырова заподозрили коронавирус.
Позже его помощник сообщил РИА Новости, что глава Чечни лично контролирует работу оперативного штаба по COVID-19.
По официальным данным, в республике за время пандемии коронавирус диагностировали у 1026 человек, из них 635 выздоровели, 11 умерли от COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.