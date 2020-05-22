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2020-05-22T21:56
https://ria.ru/20200522/1571867439.html
В ДНР рассказали о "театре абсурда" на заседании по Донбассу
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РИА Новости

В ДНР рассказали о "театре абсурда" на заседании по Донбассу

21:56 22.05.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Киев вновь разыграл "театр абсурда" на внеочередной встрече контактной группы по Донбассу, заявила в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма созывает срочное заседание группы после заявления главы ЛНР Леонида Пасечника, который пообещал "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. В пятницу в режиме видеоконференции состоялось внеочередное заседание контактной группы.
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"Сегодняшнее внеплановое заседание имело бы смысл, если бы в его ходе наконец-то были согласованы жизненно необходимые меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья мирных граждан Донбасса. Однако и в этот раз представители Киева разыграли очередной театр абсурда. К примеру, представляющий Киев господин Резников заявил, что нет никакой "ургентной ситуации" на линии соприкосновения", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Полпред ДНР отметила, что главной темой заседания должны были стать эскалация конфликта на линии соприкосновения и принятие дополнительных мер по контролю за прекращением огня. По ее словам, ДНР согласилась на внеочередную встречу контактной группы "исключительно для того, чтобы прекратить обстрелы" со стороны украинских силовиков.
"Однако вместо того, чтобы безусловно выполнять согласованное контактной группой 17 июля 2019 бессрочное и полное перемирие, украинская сторона придумывает какие-то "окна тишины", которые, как и само всеобъемлющее перемирие, нарушаются ее же вооруженными формированиями", - добавила Никонорова.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеНаталья НиконороваЛеонид ПасечникМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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