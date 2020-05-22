В ДНР рассказали о "театре абсурда" на заседании по Донбассу

"Сегодняшнее внеплановое заседание имело бы смысл, если бы в его ходе наконец-то были согласованы жизненно необходимые меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья мирных граждан Донбасса. Однако и в этот раз представители Киева разыграли очередной театр абсурда. К примеру, представляющий Киев господин Резников заявил, что нет никакой "ургентной ситуации" на линии соприкосновения", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Полпред ДНР отметила, что главной темой заседания должны были стать эскалация конфликта на линии соприкосновения и принятие дополнительных мер по контролю за прекращением огня. По ее словам, ДНР согласилась на внеочередную встречу контактной группы "исключительно для того, чтобы прекратить обстрелы" со стороны украинских силовиков.