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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-22T17:51
https://ria.ru/20200522/1571857355.html
Власти Ленобласти направят в этом году более 7,5 млрд руб на развитие АПК
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РИА Новости

Власти Ленобласти направят в этом году более 7,5 млрд руб на развитие АПК

17:51 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроцесс производства российских банкнот
Процесс производства российских банкнот
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Власти Ленинградской области поддержат агропромышленный комплекс региона и выделят в этом году свыше 7,5 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Приозерский район.
По его словам, несмотря на пандемию, региональные власти думают о будущем и продолжают инвестировать в сельское хозяйство и новые мощности. В качестве примера губернатор привел обновленный доильный зал АО "Племенной завод "Гражданский", который посетил в ходе рабочей поездки. В настоящий момент предприятие завершает реализацию очередного этапа инвестиционного проекта. Хозяйство готовит к вводу в строй новые современные дворы на 710 голов и компьютеризированный доильный зал типа "карусель" на 50 голов одновременного доения. А новое оборудование позволит увеличить производство молока почти на 5 тысяч тонн в год.
"В Ленинградской области и крупные, и маленькие фермы работают по новым технологиям, которые дают более низкую себестоимость молока и более высокую рентабельность. Сегодня уже никто не называет сельское хозяйство "черной дырой", это — эффективный бизнес, приносящий прибыль. Мы обязательно продолжим помогать аграриям, потому что их работа обеспечивает продовольственную безопасность и развитие экономики региона", - сказал Дрозденко.
Он также подчеркнул, что с начала 2020 года по настоящий момент сельхозпредприятиям Ленинградской области уже перечислено 2,4 миллиарда рублей субсидий. Это на 500 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Всего на этот год предусмотрено свыше семи миллиардов рублей инвестиций, которые пойдут на животноводство и растениеводство, на приобретение новой техники, строительство новых площадок.
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