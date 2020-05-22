Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T19:45
https://ria.ru/20200522/1571857111.html
В РАН оценили результаты тестирования россиян на антитела к коронавирусу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571775681_0:103:3068:1829_1036x0_80_0_0_3e27f600655c118a16977b0de5dc39cd.jpg
РИА Новости

В РАН оценили результаты тестирования россиян на антитела к коронавирусу

17:48 22.05.2020 (обновлено: 19:45 22.05.2020)
4643
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкДевушка сдает кровь для прохождения теста на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 в медицинском офисе "Инвитро" в Пятигорске
Девушка сдает кровь для прохождения теста на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 в медицинском офисе Инвитро в Пятигорске
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Выборку россиян, сдавших анализ на антитела к коронавирусу, нельзя считать достоверной, заявил в комментарии телеканалу РЕН ТВ член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев.
Так он прокомментировал сообщение компании "Инвитро", представители которой заявили, что за последние четыре дня специфические антитела к вирусу выявили у 14 процентов прошедших исследование.
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Вчера, 16:36Распространение нового коронавируса
Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса
По словам Лукашева, для составления репрезентативного прогноза выборка должна быть случайной.
"В лаборатории исследовали людей, которые пришли сами, то есть у многих была причина тестироваться, многие подозревали, что перенесли инфекцию. Так что эти данные не вполне корректны", — сказал он.
Массовое тестирование на антитела к коронавирусу запустили по всей сети "Инвитро" 18 мая. Почти половина пациентов проходили исследование в столице или Московской области.
В Росздравнадзоре напомнили, что отрицательный результат таких тестов не исключает возможности заражения, а положительный может быть связан не только с последним штаммом коронавируса, но и с другими типами инфекции.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 326 тысяч, 3249 человек скончались, почти сто тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА России
14 мая, 09:53Распространение нового коронавируса
В России выявили нетипичный симптом коронавируса
8115439
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКомпания "Инвитро"Александр ЛукашевичРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Московская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
В "Ахмате" рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
Девушка разговаривает по телефону, гуляя в защитной маске по Гагаринскому парку в Симферополе
Назван простой способ дезинфекции маски
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Российскую вакцину от коронавируса включили в список перспективных
Пух на ветке тополя
Супруги из Москвы рассказали, как получили штрафы из-за выхода на балкон
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Роспотребнадзор назвал сроки окончания испытаний вакцины от COVID-19
Люди в центре Москвы
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Росздравнадзор: для подтверждения COVID-19 мало одного теста на антитела
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Влияние коронавируса на лимфоциты
Броня крепка? У кого есть иммунитет против SARS-CoV-2
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Москвичей с иммунитетом к COVID-19 не будут ограничивать в передвижении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
Лента новостейМолния