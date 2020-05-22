В РАН оценили результаты тестирования россиян на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Выборку россиян, сдавших анализ на антитела к коронавирусу, нельзя считать достоверной, заявил в комментарии телеканалу РЕН ТВ член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев.
Так он прокомментировал сообщение компании "Инвитро", представители которой заявили, что за последние четыре дня специфические антитела к вирусу выявили у 14 процентов прошедших исследование.
По словам Лукашева, для составления репрезентативного прогноза выборка должна быть случайной.
"В лаборатории исследовали людей, которые пришли сами, то есть у многих была причина тестироваться, многие подозревали, что перенесли инфекцию. Так что эти данные не вполне корректны", — сказал он.
Массовое тестирование на антитела к коронавирусу запустили по всей сети "Инвитро" 18 мая. Почти половина пациентов проходили исследование в столице или Московской области.
В Росздравнадзоре напомнили, что отрицательный результат таких тестов не исключает возможности заражения, а положительный может быть связан не только с последним штаммом коронавируса, но и с другими типами инфекции.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 326 тысяч, 3249 человек скончались, почти сто тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.