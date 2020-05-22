Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-22T13:23
https://ria.ru/20200522/1571825651.html
Продюсер "Аватара" рассказал, когда возобновятся съемки сиквела
https://cdn21.img.ria.ru/images/156266/34/1562663413_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_d20b5242c7d5bb16f31468c5bb779662.jpg
РИА Новости

Продюсер "Аватара" рассказал, когда возобновятся съемки сиквела

13:23 22.05.2020
79
© Фото : 20th Century Fox 2009Фильм "Аватар"
Фильм Аватар
© Фото : 20th Century Fox 2009
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский кинопродюсер Джон Ландау опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, когда съемочная группа сиквела "Аватара" вернется в Новую Зеландию, чтобы продолжить работу над блокбастером Джеймса Кэмерона.

"Наши декорации готовы. Мы не можем дождаться, чтобы на следующей неделе снова отправиться в Новую Зеландию, — написал Ландау . — Посмотрите на высокоскоростное флагманское судно "Матадор" (внизу) и катер "Пикадор" (вверху). С нетерпением жду, чтобы поделиться с вами остальными подробностями".

Ранее власти страны разрешили возобновить кинопроизводство. До того из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции несколько крупных проектов приостановили работу. Уехать пришлось и Джеймсу Кэмерону. Сейчас, по словам новозеландской кинокомиссии, снимать "безопасно".
Пока был карантин режиссер вместе с Ландау и художниками создавал визуальные эффекты для фильма в Калифорнии, находясь в самоизоляции. Ожидается, что даты выхода картин (Кэмерон в ближайшие годы хочет выпустить несколько продолжений) не сдвинутся из-за этого перерыва.
По информации THR, он работает над четырьмя фильмами одновременно. Так, премьера "Аватара 2" запланирована на декабрь 2021 года. Следующие части запланированы на 2023, 2025 и 2027 год.
Известно, что в сиквеле снимутся звезды из первого фильма — Сэм Уортингтон и Зои Салдана, а также Кейт Уинслет, Клифф Кертис и Сигурни Уивер (недавно актриса появилась на одном из новых кадров со съемок, сделанных до пандемии).
Большая часть новых приключений в "Аватаре 2" будет происходить в мифическом подводном мире планеты Пандора.
Кадр из фильма Аватар
12 мая, 14:56Культура
Стал известен бюджет сиквелов "Аватара"
001000
КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыСигурни УиверЗои СалданаКейт УинслетНовая ЗеландияКалифорния
Рекомендуем
Николас Холт и Эсай Моралес
Стало известно об изменениях в актерском составе "Миссии невыполнима 7"
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Хорст Зеехофер
В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Нижнем Тагиле водители автобусов устроили гонки, а затем подрались
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
Машины скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
Сергей Рябков
В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
Смартфон
Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
Мягкие игрушки
Жителей Пермского края будут судить за кражу игрушек из игрового автомата
Строительство многофункционального медицинского центра Министерства обороны РФ
В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
Пассажирский самолет в небе
Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту Мурманска
Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
Кадр из фильма Довод
В Сети появился новый трейлер "Довода" Кристофера Нолана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
14:56В Ненецком округе ввели масочный режим
14:55Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
14:54Путин отметил необходимость постоянной готовности коечного фонда
14:53Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер
14:51В России среднесуточный прирост больных COVID-19 замедлился до 2,8%
14:50Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
14:50Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
14:49Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
14:49Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
14:48США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
14:47В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Лента новостейМолния