Продюсер "Аватара" рассказал, когда возобновятся съемки сиквела

"Наши декорации готовы. Мы не можем дождаться, чтобы на следующей неделе снова отправиться в Новую Зеландию, — написал Ландау . — Посмотрите на высокоскоростное флагманское судно "Матадор" (внизу) и катер "Пикадор" (вверху). С нетерпением жду, чтобы поделиться с вами остальными подробностями".