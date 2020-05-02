В Сети появился новый кадр с Сигурни Уивер со съемок сиквела "Аватара"

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте фильма "Аватар" разместили новый кадр со съемок сиквела блокбастера Джеймса Кэмерона. На нем появилась американская актриса Сигурни Уивер (в первой части ее героиня погибает).

"Продюсер Джон Ландау вместе с актерами Сигурни Уивер и Джоэлем Муром посетили "Зону 26", чтобы снять новые сцены", — говорится в описании фотографии.

Тогда же он заявил, что сделает все возможное, чтобы сиквел "Аватара" стал не менее успешным, чем блокбастер Marvel "Мстители: Финал", который прошлым летом стал самым кассовым фильмом в мире.