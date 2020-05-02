В Сети появился новый кадр с Сигурни Уивер со съемок сиквела "Аватара"

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте фильма "Аватар" разместили новый кадр со съемок сиквела блокбастера Джеймса Кэмерона. На нем появилась американская актриса Сигурни Уивер (в первой части ее героиня погибает).
From the set of the Avatar sequels: Producer Jon Landau, Sigourney Weaver, and Joel David Moore revisited the Site 26 Shack to shoot scenes for the new films.— Avatar (@officialavatar) April 29, 2020
Follow Jon on Instagram at "JonPLandau" for more sneak peeks! 👀 pic.twitter.com/hueTOr9saV
"Продюсер Джон Ландау вместе с актерами Сигурни Уивер и Джоэлем Муром посетили "Зону 26", чтобы снять новые сцены", — говорится в описании фотографии.
Пока не известно, в какой именно части сыграет Уивер. Ранее Кэмерон рассказывал, что работает сразу над двумя лентами о планете Пандоре и ее жителях.
Тогда же он заявил, что сделает все возможное, чтобы сиквел "Аватара" стал не менее успешным, чем блокбастер Marvel "Мстители: Финал", который прошлым летом стал самым кассовым фильмом в мире.