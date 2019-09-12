Кэмерон заявил, что "Аватар 2" поборется с фильмом "Мстители: Финал"

"Это меня обнадежило. "Мстители: Финал" - наглядный пример того, что люди все равно будут ходить в кинотеатры. Я боялся, что рынок мог так измениться, что люди больше не будут сидеть в темной комнате с кучкой незнакомцев, чтобы посмотреть что-то", - пояснил он.