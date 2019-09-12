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РИА Новости
Культура

Кэмерон заявил, что "Аватар 2" поборется с фильмом "Мстители: Финал"

15:08 12.09.2019
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РИА Новости. Екатерина Чеснокова
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Канадский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что сделает все возможное, чтобы сиквел "Аватара" стал не менее успешным, чем блокбастер Marvel "Мстители: Финал", который этим летом стал самым кассовым фильмом в мире, сообщает Deadline.
"Сможет ли "Аватар 2" и "Аватар 3" добиться такого же успеха в духе времени? Кто знает. Но мы попытаемся. Я уверен, что это все еще возможно ", - прокомментировал Кэмерон.
Режиссер также сказал изданию, что успех финальной части "Мстителей" подбодрил его, так как он привык работать для большого экрана.

"Это меня обнадежило. "Мстители: Финал" - наглядный пример того, что люди все равно будут ходить в кинотеатры. Я боялся, что рынок мог так измениться, что люди больше не будут сидеть в темной комнате с кучкой незнакомцев, чтобы посмотреть что-то", - пояснил он.

"Мстители: Финал" собрал в мировом прокате 2,796 миллиарда долларов. До этого самым кассовым фильмом на протяжении десяти лет был научно-фантастический боевик "Аватар", который заработал 2,79 миллиарда долларов.
Вторая часть фильма должна выйти в декабре 2021 года, а третья - в 2023 году. Если сиквелы станут успешными, то четвертая и пятая части появятся в кинотеатрах в 2024 и 2027 году.
Кадр из фильма Мстители. Финал
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжеймс Кэмерон
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