В Индии число погибших от циклона "Ампан" выросло до 80

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. По меньшей мере 80 человек погибли от удара циклона "Ампан" по индийскому штату По меньшей мере 80 человек погибли от удара циклона "Ампан" по индийскому штату Западная Бенгалия , сообщила главный министр штата Мамата Банерджи.

По ее словам, 61 человек погиб в сельской местности, 19 человек погибли в Калькутте.

Семьям погибших будет выплачено 250 тысяч рупий (3,3 тысячи долларов), для восстановления штата будет создан фонд в размере 10 миллиардов рупий (133 миллиона долларов), отмечает издание The Hindu.

Образовавшийся в субботу в Бенгальском заливе циклон "Ампан" в среду вышел на сушу в районе индийского штата Западная Бенгалия. Ветер, порывы которого достигали 125 километров в час, повалил множество деревьев, повреждены дома, разбиты припаркованные машины, низменности затоплены.

Согласно последним данным, большая часть Калькутты обесточена, повалено более 500 деревьев, несколько сотен вышек электропередачи и около 1000 вышек для передачи сотового сигнала, части ветхих строений обрушились. Ранее Банерджи заявила, что ущерб от циклона может составлять более 1 триллиона рупий (13,3 миллиарда долларов).

В пятницу штаты Западная Бенгалия и Одиша, также пострадавший от циклона, посещает премьер-министр Индии Нарендар Моди. Он осмотрит затронутые бедствием районы и проведет ряд совещаний.