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2020-05-22T10:56
https://ria.ru/20200522/1571823374.html
В Индии число погибших от циклона "Ампан" выросло до 80
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РИА Новости

В Индии число погибших от циклона "Ампан" выросло до 80

10:56 22.05.2020
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. По меньшей мере 80 человек погибли от удара циклона "Ампан" по индийскому штату Западная Бенгалия, сообщила главный министр штата Мамата Банерджи.
По ее словам, 61 человек погиб в сельской местности, 19 человек погибли в Калькутте.
Семьям погибших будет выплачено 250 тысяч рупий (3,3 тысячи долларов), для восстановления штата будет создан фонд в размере 10 миллиардов рупий (133 миллиона долларов), отмечает издание The Hindu.
Нью-Дели
Вчера, 11:38
Власти Индии направят помощь в пострадавшие от циклона районы
Образовавшийся в субботу в Бенгальском заливе циклон "Ампан" в среду вышел на сушу в районе индийского штата Западная Бенгалия. Ветер, порывы которого достигали 125 километров в час, повалил множество деревьев, повреждены дома, разбиты припаркованные машины, низменности затоплены.
Согласно последним данным, большая часть Калькутты обесточена, повалено более 500 деревьев, несколько сотен вышек электропередачи и около 1000 вышек для передачи сотового сигнала, части ветхих строений обрушились. Ранее Банерджи заявила, что ущерб от циклона может составлять более 1 триллиона рупий (13,3 миллиарда долларов).
Бангладеш
19 мая, 12:31
В Бангладеш начали эвакуацию двух миллионов человек из-за циклона
В пятницу штаты Западная Бенгалия и Одиша, также пострадавший от циклона, посещает премьер-министр Индии Нарендар Моди. Он осмотрит затронутые бедствием районы и проведет ряд совещаний.
Секретарь кабинета министров Индии Шри-Раджив Гауба ранее в четверг обсудил предоставление помощи с главами штатов Одиша и Западная Бенгалия и поручил сотрудникам центральных министерств и ведомств поддерживать тесные контакты с правительствами штатов и оперативно оказывать всю необходимую помощь.
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Западная БенгалияИндияВ мире
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