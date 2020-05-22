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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:47
https://ria.ru/20200522/1571822241.html
В России за сутки коронавирус выявили у 8894 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786655_0:0:2869:1615_1036x0_80_0_0_ff3b604c1162f4ff7a2dc8d90b371399.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 8894 человек

10:36 22.05.2020 (обновлено: 12:47 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В 84 российских регионах за сутки выявили 8894 случая COVID-19, скончались 150 человек, выздоровели 7144, сообщили в оперативном штабе.
Общее число инфицированных по стране достигло 326 448, из них 3249 умерли, 99 825 человек поправились. Проведено более 8,1 миллиона тестов. Накануне прирост составил 8849 пациентов, 127 стали жертвами заболевания, 7289 выписались.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Больше всего новых случаев в Москве (2988), при этом третий день подряд этот показатель в столице ниже трех тысяч. Следом идут Московская область (824) и Санкт-Петербург (389).
Также за сутки 202 новых пациентов зарегистрировали в Нижегородской области, 150 — в Красноярском крае, 138 — в Ростовской области, 135 — в Свердловской. Почти у половины нет симптомов.
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ВОЗ 11 марта объявила пандемию. По последним данным, число зараженных по всему миру приближается к пяти миллионам, умерших уже больше 300 тысяч.
Согласно информации Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, Россия расположилась на второй строчке. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Московская больница имени Виноградова: хроника борьбы с коронавирусом
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
1 из 13

Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.

Пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
2 из 13

К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.

Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
3 из 13

Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.

Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
4 из 13

Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.

Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
5 из 13

Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.

Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
6 из 13

Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.

Врач готовит пациентку к процедуре компьютерной томографии легких в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
7 из 13

Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.

 Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
8 из 13

За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова (справа) и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
9 из 13

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
10 из 13

Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".

Бейдж врача-терапевта городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19, Татьяны Лесных с надписью Я здесь ради Вас !
11 из 13

Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.

Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
12 из 13

В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.

Пациент и медицинские работники в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
13 из 13

На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 13

К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 13

За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
12 из 13

В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 13

На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
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