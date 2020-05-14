Московская больница имени Виноградова: хроника борьбы с коронавирусом

Городская клиническая больница имени Виноградова — один из тех столичных стационаров, где лечат COVID-19. Инфекция новая и коварная, борьба с ней — испытание для пациентов и врачей. Кадры из коронавирусного отделения, где круглые сутки идет напряженная работа, — в фотоленте Ria.ru.