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2020-05-14T11:35
https://ria.ru/20200514/1571398585.html
Московская больница имени Виноградова: хроника борьбы с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571397614_0:0:3325:1871_1036x0_80_0_0_3e997bf235f6785d4bf16da1aa824b21.jpg
РИА Новости

Московская больница имени Виноградова: хроника борьбы с коронавирусом

10:41 14.05.2020 (обновлено: 11:35 14.05.2020)
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Городская клиническая больница имени Виноградова — один из тех столичных стационаров, где лечат COVID-19. Инфекция новая и коварная, борьба с ней — испытание для пациентов и врачей. Кадры из коронавирусного отделения, где круглые сутки идет напряженная работа, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
1 из 13

Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.

Пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
2 из 13

К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.

Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
3 из 13

Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.

Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
4 из 13

Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.

Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
5 из 13

Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.

Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
6 из 13

Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.

Врач готовит пациентку к процедуре компьютерной томографии легких в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
7 из 13

Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.

 Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
8 из 13

За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова (справа) и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
9 из 13

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
10 из 13

Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".

Бейдж врача-терапевта городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19, Татьяны Лесных с надписью Я здесь ради Вас !
11 из 13

Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.

Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
12 из 13

В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.

Пациент и медицинские работники в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
13 из 13

На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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