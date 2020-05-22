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2020-05-22T10:08
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В Петербурге следователя задержали за получение взятки в миллион рублей
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РИА Новости

В Петербурге следователя задержали за получение взятки в миллион рублей

10:08 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Следователь по особо важным делам задержана за получение взятки в миллион рублей с лишним от подозреваемой по уголовному делу об организации незаконной миграции в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Следователь по особо важным делам в период с ноября 2019 по апрель 2020 получила более одного миллиона рублей от подозреваемой по уголовному делу об организации незаконной миграции", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, после получения от подозреваемой очередного транша взятки в 120 тысяч рублей 43-летняя женщина была задержана.
"За денежное вознаграждение следователь сначала способствовала изменению подозреваемой адреса для содержания под домашним арестом, а затем и вовсе изменила меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Проводится служебная проверка.
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