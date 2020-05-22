Попова: около 45% заболевших переносят коронавирус бессимптомно

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Бессимптомно COVID-19 болеют около 45%, удельный вес таких больных сейчас изучают ученые разных стран, в том числе и России, людей, которые болеют ярко выраженно, при любой инфекции значительно меньше тех, кто переносит ее бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Бессимптомно болеют 45%, возможно, больше, сейчас это предмет эпидемиологических исследований. В разных странах, в том числе и в Российской Федерации, ученые это делают – определяют какой же все-таки удельный вес. И именно иммунологические исследования позволят нам увидеть более четко их и дать ответ на этот вопрос", - сказала Попова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что бессимптомные больные встречаются при любой инфекции – тех, кто болеет ярко выраженно значительно меньше тех, кто переносит бессимптомно.
"Все, что мы видим, как говорят эпидемиологи, это лишь верхушка айсберга, все остальные - это не тяжелые формы, которые не требуют обращения к врачу", - пояснила Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф