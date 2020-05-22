Попова: около 45% заболевших переносят коронавирус бессимптомно

"Бессимптомно болеют 45%, возможно, больше, сейчас это предмет эпидемиологических исследований. В разных странах, в том числе и в Российской Федерации, ученые это делают – определяют какой же все-таки удельный вес. И именно иммунологические исследования позволят нам увидеть более четко их и дать ответ на этот вопрос", - сказала Попова в интервью РИА Новости.