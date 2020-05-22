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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:04
https://ria.ru/20200522/1571819736.html
Попова: около 45% заболевших переносят коронавирус бессимптомно
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569460223_0:174:3026:1876_1036x0_80_0_0_5984cf8d8bd99cef7a901b918eff916c.jpg
РИА Новости

Попова: около 45% заболевших переносят коронавирус бессимптомно

09:48 22.05.2020 (обновлено: 12:04 22.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Бессимптомно COVID-19 болеют около 45%, удельный вес таких больных сейчас изучают ученые разных стран, в том числе и России, людей, которые болеют ярко выраженно, при любой инфекции значительно меньше тех, кто переносит ее бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Бессимптомно болеют 45%, возможно, больше, сейчас это предмет эпидемиологических исследований. В разных странах, в том числе и в Российской Федерации, ученые это делают – определяют какой же все-таки удельный вес. И именно иммунологические исследования позволят нам увидеть более четко их и дать ответ на этот вопрос", - сказала Попова в интервью РИА Новости.
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Она отметила, что бессимптомные больные встречаются при любой инфекции – тех, кто болеет ярко выраженно значительно меньше тех, кто переносит бессимптомно.
"Все, что мы видим, как говорят эпидемиологи, это лишь верхушка айсберга, все остальные - это не тяжелые формы, которые не требуют обращения к врачу", - пояснила Попова.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
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