Попова рассказала о мутациях коронавируса

"Высокой изменчивостью вирус не обладает, это абсолютно точно... Его даже невозможно сравнить сегодня с вирусом гриппа. Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни", - сказала Попова.