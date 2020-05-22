Попова рассказала о мутациях коронавируса

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Коронавирус не обладает высокой изменчивостью, но пока сложно оценить влияние нескольких десятков мутаций, которые уже произошли, на способность поражать людей и вызывать тяжелые или не тяжелые болезни, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Высокой изменчивостью вирус не обладает, это абсолютно точно... Его даже невозможно сравнить сегодня с вирусом гриппа. Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни", - сказала Попова.
Она пояснила, что сегодня все страны, которые могут секвенировать вирус, выкладывают свои результаты в различные информационные системы, именно анализ таких систем показывает, что высоких уровней мутаций вирус не демонстрирует.
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