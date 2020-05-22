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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:22
https://ria.ru/20200522/1571814617.html
Попова рассказала о мутациях коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Попова рассказала о мутациях коронавируса

06:18 22.05.2020 (обновлено: 12:22 22.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Коронавирус не обладает высокой изменчивостью, но пока сложно оценить влияние нескольких десятков мутаций, которые уже произошли, на способность поражать людей и вызывать тяжелые или не тяжелые болезни, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Высокой изменчивостью вирус не обладает, это абсолютно точно... Его даже невозможно сравнить сегодня с вирусом гриппа. Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни", - сказала Попова.
Она пояснила, что сегодня все страны, которые могут секвенировать вирус, выкладывают свои результаты в различные информационные системы, именно анализ таких систем показывает, что высоких уровней мутаций вирус не демонстрирует.
Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
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Эксперт рассказал о мутации коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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