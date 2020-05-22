Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T13:45
https://ria.ru/20200522/1571813535.html
Историк объяснил, почему Лондон хотел войны с СССР в 1945 году
https://cdn25.img.ria.ru/images/155236/36/1552363619_0:177:2887:1801_1036x0_80_0_0_f6a36b11483233dafaa93918f13ba03b.jpg
РИА Новости

Историк объяснил, почему Лондон хотел войны с СССР в 1945 году

04:56 22.05.2020 (обновлено: 13:45 22.05.2020)
19501
© AP PhotoФултонская речь Уинстона Черчилля
Фултонская речь Уинстона Черчилля
© AP Photo
Фултонская речь Уинстона Черчилля. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Подготовка в 1945 году операции "Немыслимое", которая фактически должна была стать войной англо-американцев против Советского Союза, была попыткой Лондона спасти Британскую империю от надвигавшегося распада и вернуть себе роль гегемона западного мира, считает руководитель рабочей группы Института стран СНГ по противодействию искажению истории Игорь Шишкин.
Сегодня исполняется 75 лет с того дня, как британские военные завершили разработку плана Operation Unthinkable, которую поручил им премьер-министр Уинстон Черчилль.

Задуманный удар в спину

План подразумевал нанесение 1 июля 1945 года внезапного удара 47 английских и американских дивизий по позициям советских войск в Северо-Восточной Европе и вытеснение Красной армии из Польши. Рассматривалась возможность поддержки британских и американских войск силами 10-12 немецких дивизий, которые союзники держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и в Южной Дании.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Тегеранская конференция (28 ноября - 1 декабря 1943 г.) лидеров трех стран: председателя ГКО, генерального секретаря ЦК ВКП(б), председателя СНК СССР И. В. Сталина, президента США Ф. Д. Рузвельта, премьер-министра Великобритании У. Черчилля (слева направо)
16 апреля, 12:5575 лет Великой Победы
Мединский рассказал, почему Черчилль хотел захватить Берлин раньше СССР
Целью операции было "навязать русским волю Соединенных Штатов и Британской империи". Многие специалисты рассматривают этот документ как фактически план Третьей мировой войны.
Однако 29 июня, за день до планируемого начала войны, силы Красной армии неожиданно изменили дислокацию в районах, где по ним должен был быть нанесен удар, и подготовились к обороне. В результате приказ о наступлении западным войскам не был отдан.
Британское правительство более полувека категорически отрицало существование плана операции "Немыслимое". Но в 1998 году в английской и мировой печати появились первые сообщения о тех намерениях Лондона. Сейчас эти документы хранятся в Национальном архиве Великобритании.

Предсказуемые намерения Лондона

"Несмотря на название, ничего немыслимого в этом плане не было. Это было предсказуемо и наверняка ожидаемо руководством Советского Союза", — считает Игорь Шишкин.
61-й премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль
9 ноября 2014, 10:18
Daily Mail: Черчилль хотел убедить США нанести ядерный удар по СССРЛидер Великобритании времен Второй мировой войны Уинстон Черчилль был уверен, что превентивный удар по Советскому Союзу сделает Москву "незначительной проблемой" и увенчает победу Запада в холодной войне, пишет британский таблоид.
По его словам, есть примеры, показывающие, что политика Великобритании закономерно вела к появлению подобного плана.

"Сразу же по окончании Первой мировой войны Черчилль предложил направить побежденных немцев на покорение России. Он так и говорил, что никто, кроме немцев, не сможет покорить Россию, где как раз в это время шла гражданская война, — сказал Шишкин. — Так что идея Лондона использовать немцев, с которыми британцы только что воевали, против своего союзника по войне — России — это не ноу-хау 1945 года. Это идея господина Черчилля еще 1918 года".

"Второй пример: в самом конце Тегеранской конференции в 1943 году, и это документально зафиксировано, в разговоре со своими приближенными Черчилль сказал, что, по видимости, как только будет разгромлена Германия, нас ожидает еще более страшная и кровавая война. Я думаю, все понимают, войну с кем прогнозировал господин Черчилль", — добавил Шишкин.

Гибридная война против России

Поэтому, по словам эксперта, операция "Немыслимое" не была импровизацией. "Это было вполне естественное с точки зрения Черчилля действо, за которым стояли вечные британские интересы о мировой гегемонии, и которым он служил", — отметил собеседник агентства.
Президент США Гарри Трумэн выступает перед Конгрессом в Вашингтоне. 12 марта 1947
8 апреля, 07:00Акценты
Тайная "горячая война" между СССР и США во времена холодной войныХолодная война в действии: советские истребители сбивают бомбардировщик ВВС США над Латвией, а американцы бомбят аэродром близ Владивостока. Это не сценарий фильма и не легенда военных учений – так оно и было.
"Давайте вспомним, что Англия поддержала Россию в войне против Наполеона. Франция потерпела поражение, в результате Англия стала абсолютным лидером западного мира. <…> Весь остальной мир, казалось бы, у нее тоже в кармане — но за одним маленьким и очень серьезным исключением. Как писал Пушкин, в результате победы над Наполеоном русский царь стал "царем царей". Вот чего никто не ожидал в Лондоне — на арене появилась новая великая держава, которая на тот момент стала контролировать всю континентальную Европу", — добавил эксперт.
"И что мы знаем про последующие сто лет? Это так называемая Большая игра, сто лет постоянной борьбы, как сейчас принято говорить, гибридной борьбы Британской империи против России", — сказал Шишкин.
По его словам, эта борьба частично закончилась, когда появился более опасный враг — Второй рейх. Англия пошла на вынужденный союз с Россией, потому что без этого с Германией британцы не смогли бы справиться. Но от этого Россия ничуть не перестала быть для Англии врагом, считает эксперт.

"Вспомните, когда Черчилль был первым лордом Адмиралтейства, он же первым делом устроил Дарданелльскую операцию, смысл которой был один: захватить проливы, чтобы по итогам победы над Германией они не достались России. <…> А кто потом стоял за Февральской революцией в России? Все та же Англия, которая нанесла удар по своему союзнику", — подчеркнул он.

Шишкин привел интересный факт: у Сталина в столе в рабочем кабинете хранилась полученная по каналам советской разведки запись разговора Черчилля с внуком Бисмарка, который состоялся в 1930 году, еще до прихода Гитлера к власти.

"Черчилль вел ту беседу грубо и выражений не выбирал. Так вот, он сказал, что немцы были полными дураками в Первую мировую войну — если бы те дали гарантии Лондону, что они собираются только уничтожить Россию, то Лондон не допустил бы вступления в войну Франции и обеспечил бы Германии надежный тыл на западе. А бестолковые немцы напали на Францию. То есть это было прямое предложение: исправьте прошлую ошибку и идите на Россию", — сказал собеседник агентства.

Крах британских расчетов

Но почему Британскую империю надо было спасать от развала? Дело в том, что по итогам Первой мировой войны она оказалась "проигравшим триумфатором", пояснил эксперт.
Адольф Гитлер
4 апреля, 02:4975 лет Великой Победы
Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин
"Если все предыдущие войны вели к обогащению Англии, то Первая мировая война ее разорила. Англия лишилась четверти своего богатства, ее государственный долг вырос в 12 раз, в итоге это была страна — должник США на грани банкротства", — сказал Шишкин.
"Вдобавок после Октябрьской революции и Гражданской войны в России на карте мира возник Советский Союз, симпатии к которому в мире росли, так же росли и национально-освободительные настроения в британских колониях. Так что СССР и США стали смертельными врагами Англии", — продолжил эксперт.
По словам Шишкина, поэтому Лондону была выгодна большая война в Европе — и для этого при закулисной поддержке Англии был выращен гитлеровский режим в Германии.

"Английский план войны был понятен: Германия развязывает войну на востоке против СССР, они перемалывают друг друга, а потом победителя Англия добила бы с помощью Франции. Тем самым ликвидировались бы как бесчеловечный нацистский режим, так и большевизм, и Лондон получал бы неоспоримое право считаться гегемоном Запада", — пояснил Шишкин.

И если "Мюнхенский сговор" Англии, Германии, Франции и Италии можно было считать триумфом британской стратегии, то очень скоро наступил ее крах. Гитлер начал самостоятельную политику, на которую Лондон не смог влиять. Ключевым же событием, обрушившим планы Англии, стал подписанный в августе 1939 года в Москве советско-германский договор о ненападении, отметил Шишкин.
В США выпустили монету с союзниками по Второй мировой войне без СССР
23 мая 2019, 00:34
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР
"Для Лондона это был крах надежд. Договор не мог остановить маховик будущей войны, раскрученный с помощью Англии. Но стало ясно, что меняется очередность событий: Германия до уничтожения СССР планирует сначала разделаться с Францией — британской "шпагой" на континенте. И Третий рейх в итоге мог стать таким же могущественным, как Британская империя", — добавил эксперт.

Тщетная попытка спастись

В результате у Англии было два варианта: или вместе с Германией пойти против СССР, а затем быть разгромленной Третьим рейхом, или воевать против Германии вместе с СССР и США, которые потом доминировали бы в мире, отметил Шишкин. В любом случае дело шло к окончательному концу гегемонии Британской империи и ее развалу, полагает он.
Поэтому, добавил Шишкин, в Москве прекрасно понимали, что Англия для СССР на время Второй мировой войны стала лишь ситуативным союзником и что после победы над Германией Лондон попробует изменить положение дел.
Участники Потсдамской конференции. 1945 год
4 ноября 2018, 08:00
"Идет война нервов". Архивы разведки США — о противостоянии Запада и СССР
"Таким образом, план операции "Немыслимое" можно рассматривать как попытку сохранить Британскую империю и, используя излюбленную, доведенную до совершенства тактику Лондона, столкнуть Советский Союз и Соединенные Штаты", — пояснил Шишкин.
"Это была попытка англичан выскочить из сложившихся условий. Новая война позволяла изменить расстановку сил. А то, что при этом погибнут миллионы человек, — ну когда это интересовало британскую элиту?" — сказал он.

"О появлении плана операции "Немыслимое" Москве сообщили британские агенты нашей разведки, входившие в "Кембриджскую пятерку". Но руководство Советского Союза, я полагаю, к тому времени давно просчитало такой ход Лондона и было готово к нему. Именно поэтому тот план не воплотился в жизнь", — отметил эксперт.

Позже новой попыткой Лондона спасти Британскую империю и вновь стать гегемоном западного мира, по словам Шишкина, стала знаменитая Фултонская речь Черчилля, произнесенная в марте 1946 года.

"Есть обоснованная версия, что в основе того выступления Черчилля тоже был расчет столкнуть в войне СССР и США. Об этом в 1960-х годах в своей книге о Черчилле писал один из наших ведущих специалистов по Британии академик Владимир Трухановский", — отметил собеседник агентства.

"Трухановский так и написал: "План Черчилля, рассчитанный на восстановление ведущей роли Англии в мировой политике, предусматривал, как это ни кажется странным, оттеснение США на второе место. Добиться этого Черчилль рассчитывал в результате американо-советского столкновения. <…> Но история в итоге распорядилась по-своему", — заключил эксперт.
Самолет МИГ-17 взлетает с аэродрома. Архивное фото
20 ноября 2017, 22:03
Провокация в воздухе: стало известно, как США хотели развязать войну с СССР
265455318
Обсудить 5
РоссияШлезвиг-ГольштейнВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Первая мировая война (1914-1918)АнглияВеликобританияЛондонСССРОбщество
Популярные комментарии
Противодействие искажению истории. Бррр. Аж жуть берет от такого названия . Сразу хочется больше не стать дальше . Понятно ведь что охота на ведьм и выпрашивание грантов
22 мая, 11:36
kkareninbt2008.karenin
0000014
Так они всё время хотят, только не своими руками.
22 мая, 11:46
Владимир Белов
1300000
Рекомендуем
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-15
Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на "Союзе" и Crew Dragon
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Акция против закупки новых американских истребителей F-18 в Германии
"Германия ослабляет альянс". Перевезут ли США ядерное оружие в Польшу
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии
Самолет Boeing OC-135B
"Это шаг в пропасть": зачем США разорвали соглашение по открытому небу
Рига
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Золотые слитки
Блестящий результат: золотой запас ЦБ удерживает рубль от обвала
Аспирин
Врач предостерегла больных с коронавирусом от приема анальгина и аспирина
Мужчина в медицинской маске у информационного табло с курсом валют на улице Земляной Вал
Эксперты рассказали, ждать ли России "вторых 90-х" из-за COVID-19
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
Россия не будет выходить из Договора по открытому небу
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Смартфон
Эксперт рассказала, есть ли вредное излучение от смартфонов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
Лента новостейМолния