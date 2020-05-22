В Раде высмеяли политику Зеленского

Вместо стратегического плана по выходу из кризиса в Раде, большинство мандатов в которой принадлежит сторонникам Зеленского — партии "Слуга народа", — предлагают совсем другие идеи, добавил Рабинович. Так, продолжил он, в парламент уже внесли законопроект на введение налогов на лиц, работающих за границей, а также разрабатываются законы "на коронавирус", "на войну" и "на культуру", которые у депутата вызвали недоумение.

"Для того, чтобы развивать культуру, вы нашли единственный способ — собирать с людей деньги. Для того, чтобы воевать, вы ввели военный сбор, потому что нам не хватает. Так нам тоже не хватает всем — всей стране не хватает. <...> С заробитчан давай заберем деньги. Ну тогда надо сказать, что, дорогие друзья, моя (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) политическая сила идет к победе на выборы для того, чтобы ввести налоги на все, что есть в стране", — сказал Рабинович.