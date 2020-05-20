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В Раде оценили итоги года президентства Зеленского
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РИА Новости

В Раде оценили итоги года президентства Зеленского

16:02 20.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Много обещаний президента Украины Владимира Зеленского за прошедший год не выполнены, в стране бардак, а власти безответственны, считает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
В среду, день годовщины инаугурации Зеленского, состоялась итоговая пресс-конференция, на которой глава государства заявил, что за один президентский срок не успеет выполнить все свои обещания. Он добавил, что подумает о втором сроке. При этом Зеленский отметил, что доволен не всем, что сделал за год работы на посту президента.
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"У Владимира Зеленского много невыполненных обещаний. Год прошел – в стране бардак и безответственная власть", - цитирует заявление Бойко в среду пресс-служба "Оппозиционной платформы" на своем сайте.
По его словам, конфликт в Донбассе продолжается, пенсии остаются мизерными, а тарифы высокими. "Первые шаги (по решению конфликта в Донбассе – ред), действительно, были обнадеживающими – начался процесс примирения, разведения войск, вернули корабли, возобновились обмены пленными. А дальше просто испугались радикально настроенной части общества. Мирный процесс остановился. Самый большой провал действующего президента – невыполнение обещания о мире", – отметил он.
По мнению политика, на первом этапе борьбы с COVID-19 были сделаны правильные шаги по введению карантина, однако отсутствует программа по восстановлению и поддержке медицинской отрасли, а также повышению зарплат медикам. И это тоже провал президента, считает Бойко.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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