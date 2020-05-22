Раскрыты особенности проведения ЕГЭ в 2020 году

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Изменения в задания Единого государственного экзамена вносить не собираются, а уровень их сложности не будет отличаться от предыдущих. Об этом рассказали " Изменения в задания Единого государственного экзамена вносить не собираются, а уровень их сложности не будет отличаться от предыдущих. Об этом рассказали " Известиям " в Рособрнадзоре

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ начнется с 29 июня. По его словам, экзамены должны будут сдать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы.

"Внесение изменений в КИМ ЕГЭ сейчас может только дезориентировать выпускников, которые готовились к экзаменам в течение всего года по заранее известной модели ЕГЭ", — считают в ведомстве.

Подчеркивается, что варианты будут разными, поэтому списать русский, на который выделили два дня, ни у кого не получится. При этом в школах достаточно педагогов, чтобы контролировать санитарные нормы и поведение учеников.

На экзамене учащихся разместят на расстоянии не менее полутора метров, у всех будут проверять температуру.

"Количество лиц, заявившихся на ЕГЭ-2020, составляет 783 267 человек, из них выпускников прошлых лет — 74 808", — уточнили в Рособрнадзоре.