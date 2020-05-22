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2020-05-22T09:05
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Раскрыты особенности проведения ЕГЭ в 2020 году
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РИА Новости

Раскрыты особенности проведения ЕГЭ в 2020 году

00:53 22.05.2020 (обновлено: 09:05 22.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРегистрация ученика перед началом единого государственного экзамена
Регистрация ученика перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Изменения в задания Единого государственного экзамена вносить не собираются, а уровень их сложности не будет отличаться от предыдущих. Об этом рассказали "Известиям" в Рособрнадзоре.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ начнется с 29 июня. По его словам, экзамены должны будут сдать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы.

"Внесение изменений в КИМ ЕГЭ сейчас может только дезориентировать выпускников, которые готовились к экзаменам в течение всего года по заранее известной модели ЕГЭ", — считают в ведомстве.

Подчеркивается, что варианты будут разными, поэтому списать русский, на который выделили два дня, ни у кого не получится. При этом в школах достаточно педагогов, чтобы контролировать санитарные нормы и поведение учеников.
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"Количество лиц, заявившихся на ЕГЭ-2020, составляет 783 267 человек, из них выпускников прошлых лет — 74 808", — уточнили в Рособрнадзоре.

Ожидается, что, за исключением 48 тысяч выпускников 11-х классов, изначально выбравших для сдачи ЕГЭ только русский язык и базовую математику для получения аттестата, все заявленные планируют поступать в вузы.
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