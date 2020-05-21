Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T09:06
https://ria.ru/20200521/1571807827.html
Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798902_0:74:2974:1747_1036x0_80_0_0_0fb2bcef1584bc47c8ebb052b4ff3abc.jpg
РИА Новости

Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ

20:47 21.05.2020 (обновлено: 09:06 22.05.2020)
11028
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня, сообщил Владимир Путин.
"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым ЕГЭ провести по всей стране", — сказал президент.
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Вчера, 16:47
Кредиты, доступность, качество: что сказал Путин про будущее образования
Глава государства подчеркнул, что экзамены должны будут сдать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы. Школы будут заниматься их подготовкой дистанционно.
Тем, кто по уважительной причине не сможет присутствовать на госэкзамене, разрешать сдать его в августе.

Аттестаты выдадут всем

Путин сообщил, что аттестаты выдадут всем школьникам без экзаменов.
Президент отметил, что подобная практика станет исключением. При этом подавать документы можно будет в несколько вузов без личного присутствия.
Ученица перед началом сдачи единого государственного экзамена
Вчера, 16:39
Вузы смогут требовать в этом году баллы ЕГЭ максимум по трем предметам

"Прибита гвоздем к стене"

Вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду, что в дальнейшем сроки сдачи ЕГЭ не будут переноситься.
"Надеемся, что она (дата проведения ЕГЭ. — Прим. ред.) с учетом эпидобстановки "прибита гвоздем к стене", — отметила Голикова.
Она также выразила надежду, что Госдума примет внесенные правительством поправки, которые позволят кабинету министров урегулировать все вопросы, связанные с организацией экзаменов.
Аудитория в университете
Вчера, 15:05
Минобрнауки планирует трудоустроить 60 тысяч студентов на лето

Даты проведения

Как рассказали в Роспотребнадзоре, ЕГЭ проведут в следующие даты:
29 июня – география, литература и информатика;
2 и 3 июля – русский язык;
6 июля – профильная математика;
9 июля – история и физика;
13 июля - обществознание и химия;
16 июля – биология и письменная часть по иностранным языкам;
18 и 20 июля - устная часть по иностранным языкам.
В расписании также предусмотрят резервные дни.
17313018
Обсудить 1
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Как стать таким же беспринципным, бесстрашным и безжалостным как Путин?
22 мая, 00:03
Маршал Коронафедерации
1301415
Рекомендуем
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Прохожие на Красной площади в Москве
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу
Мужчина в медицинской маске у информационного табло с курсом валют на улице Земляной Вал
Эксперты рассказали, ждать ли России "вторых 90-х" из-за COVID-19
Медсестра в Тульской областной больнице
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Стоп-кадр видео с представлением защитной маски с картой в стиле произведения Гарри Поттер
Художница создала защитную маску с картой Мародеров из "Гарри Поттера"
Аспирин
Врач предостерегла больных с коронавирусом от приема анальгина и аспирина
Смартфон
Эксперт рассказала, есть ли вредное излучение от смартфонов
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме допустили возможность голосования по Конституции 24 июня
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Фултонская речь Уинстона Черчилля
Историк объяснил, почему Лондон хотел войны с СССР в 1945 году
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду со стороны Украины
Коронавирус в США
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из московских больниц
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 21 мая 2020
США объявили о выходе из Договора по открытому небу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
14:19Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
14:18Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
14:16В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
14:15Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов
14:13В ДНР заявили о 94 нарушениях перемирия силовиками за неделю
14:13ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в условиях самоизоляции
14:13В Пермский край поступили пять изолирующих боксов для эвакуации пациентов
14:11Рябков рассказал о контактах Путина и Трампа
Лента новостейМолния