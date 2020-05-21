Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня, сообщил Владимир Путин.
"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым ЕГЭ провести по всей стране", — сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что экзамены должны будут сдать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы. Школы будут заниматься их подготовкой дистанционно.
Тем, кто по уважительной причине не сможет присутствовать на госэкзамене, разрешать сдать его в августе.
Аттестаты выдадут всем
Путин сообщил, что аттестаты выдадут всем школьникам без экзаменов.
Президент отметил, что подобная практика станет исключением. При этом подавать документы можно будет в несколько вузов без личного присутствия.
"Прибита гвоздем к стене"
Вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду, что в дальнейшем сроки сдачи ЕГЭ не будут переноситься.
"Надеемся, что она (дата проведения ЕГЭ. — Прим. ред.) с учетом эпидобстановки "прибита гвоздем к стене", — отметила Голикова.
Она также выразила надежду, что Госдума примет внесенные правительством поправки, которые позволят кабинету министров урегулировать все вопросы, связанные с организацией экзаменов.
Даты проведения
Как рассказали в Роспотребнадзоре, ЕГЭ проведут в следующие даты:
—29 июня – география, литература и информатика;
—2 и 3 июля – русский язык;
—6 июля – профильная математика;
—9 июля – история и физика;
—13 июля - обществознание и химия;
—16 июля – биология и письменная часть по иностранным языкам;
—18 и 20 июля - устная часть по иностранным языкам.
—В расписании также предусмотрят резервные дни.