Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня, сообщил Владимир Путин . Проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня, сообщил

"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым ЕГЭ провести по всей стране", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что экзамены должны будут сдать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы. Школы будут заниматься их подготовкой дистанционно.

Тем, кто по уважительной причине не сможет присутствовать на госэкзамене, разрешать сдать его в августе.

Аттестаты выдадут всем

Путин сообщил, что аттестаты выдадут всем школьникам без экзаменов.

Президент отметил, что подобная практика станет исключением. При этом подавать документы можно будет в несколько вузов без личного присутствия.

"Прибита гвоздем к стене"

Вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду, что в дальнейшем сроки сдачи ЕГЭ не будут переноситься.

"Надеемся, что она (дата проведения ЕГЭ. — Прим. ред.) с учетом эпидобстановки "прибита гвоздем к стене", — отметила Голикова.

Она также выразила надежду, что Госдума примет внесенные правительством поправки, которые позволят кабинету министров урегулировать все вопросы, связанные с организацией экзаменов.

Даты проведения

Как рассказали в Роспотребнадзоре, ЕГЭ проведут в следующие даты: