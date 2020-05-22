Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-05-22T08:06
https://ria.ru/20200522/1571803449.html
Броня крепка? У кого есть иммунитет против SARS-CoV-2
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571771744_0:128:2000:1253_1036x0_80_0_0_0711e843d3da499f7f120fc7fae5b2a8.jpg
РИА Новости

Броня крепка? У кого есть иммунитет против SARS-CoV-2

08:00 22.05.2020 (обновлено: 08:06 22.05.2020)
12391
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты
© Depositphotos / Ugreen
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Появляется все больше данных, что коронавирус, видимо, обходит врожденную иммунную систему человека. В ответ организм оперативно вырабатывает различные вещества, убивающие инфекцию. Часть из них остается в крови после выздоровления, храня память о патогене. Как действует эта защита и можно ли заразиться повторно — в материале РИА Новости.

Защита со многими неизвестными

Переболевшие COVID-19 могут стать спасением для стран, снимающих карантин. Такие люди обладают иммунитетом к инфекции, а значит, ничем не рискуют, контактируя и с больными, и с теми, чей статус неизвестен. Ученые из Технологического института Джорджии (США) показали на математической модели, что за счет этой категории граждан скорость заражения и число смертей при эпидемии существенно снижаются.
Но это если допустить, что способность противостоять коронавирусу сохраняется минимум год. Реальный же срок неизвестен. Выздоровевший может быть защищен очень недолго, как при гриппе и других простудных инфекциях. Специалисты из Колумбийского университета проанализировали образцы, отбиравшиеся каждую неделю у пары сотен жителей Нью-Йорка с зимы 2016-го по весну 2018 года. У двенадцати один и тот же сезонный коронавирус обнаруживали несколько раз за эти полтора года.
Исследователи вирусов SARS-CoV и MERS-CoV, ставших причиной эпидемических вспышек в 2002-м и 2013 году, обнаруживали иммунные маркеры у пациентов спустя два-три года. Дольше всего в организме сохраняются так называемые клетки памяти. Ученые из Сингапура нашли их в крови переболевших через 11 лет.
В какой степени эффективна эта защита, сказать сложно, поскольку у людей просто не было шансов столкнуться второй раз с этими инфекциями. Эпидемии SARS и MERS удалось быстро погасить, и больше они не возвращались.
T-лимфоциты
22 апреля, 15:54РИА Наука
Ученые предложили лечить COVID-19 химерными антигенами

Опасность выжившего

Неопределенность по поводу иммунитета к SARS-CoV-2 порождает опасения разного рода. Людей волнует, можно ли заразиться второй раз и не остается ли выздоровевший источником инфекции.
"Продолжительность защиты — вопрос открытый. Потребуется время, чтобы ответить на него. Сообщения о повторных заражениях пока не подтверждаются, они связаны в том числе с ошибками диагностики. Вероятность того, что переболевший человек вновь заразится и заболеет в течение нескольких месяцев, крайне мала. Так как вирус мутирует, повторное заражение возможно, скажем, через год, что мы наблюдаем при сезонных респираторных заболеваниях. Но по сравнению с гриппом скорость замен в геноме коронавируса ниже", — отмечает Андрей Васин, исполняющий обязанности директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
"Повторное инфицирование возможно у небольшой группы людей, чей организм не вырабатывает иммунитет, это может быть и следствием ошибок диагностики, ложноотрицательных тестов", — уточняет Олег Батищев, доцент МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН.
Генетические мутации, ДНК
8 мая, 11:52РИА Наука
В геномах SARS-CoV-2 найдены мутации, связанные с адаптацией к человеку
В некоторых случаях тесты на РНК вируса дают положительный результат спустя несколько недель после исчезновения симптомов, что порождает много вопросов.
"У подавляющего большинства больных вирусные тела не выделяются спустя десять-четырнадцать дней, но есть сообщения, что вирус обнаруживается и спустя 60 дней", — уточняет Давид Наимзада, сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ и лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета.
"Если у пациента формируется полноценный иммунный ответ, подтверждено отсутствие вируса в организме после заболевания, то вероятность, что он будет переносчиком, крайне низка. Однако полной картины иммунного ответа мы еще не знаем, стопроцентной уверенности нет", — подчеркивает Андрей Васин.

Многофункциональная стража

Зараженная клетка, прежде чем погибнуть, подает сигнал бедствия. В ответ из лимфоузлов в кровь выделяются две группы лимфоцитов: Т-клетки и В-клетки. Среди первых есть те, что помогают распознать и запомнить врага (Т-хелперы), и те, что его убивают (Т-киллеры).
В-клетки, получив сигнал, превращаются в субстанции, которые синтезируют антитела — белковые молекулы, где закодирована информация, которая помогает в будущем безошибочно распознать вирус и наслать на него "убийц". Именно их имеют в виду, говоря о приобретенном иммунитете. Если в плазме крови выздоровевшего хороший уровень антител, то ее можно перелить тяжелобольным пациентам с COVID-19 в надежде укрепить их защитную систему.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/VectorMineОрганизм выстраивает две линии защиты от инфекции: с помощью Т-клеток и В-клеток. Сначала следует первичный ответ, цель которого — уничтожить вирусные частицы и зараженные клетки. Затем вторичный — выработка антител и клеток памяти, распознающих патоген спустя долгое время после выздоровления
Иммунитет к коронавирусу
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/VectorMine
Организм выстраивает две линии защиты от инфекции: с помощью Т-клеток и В-клеток. Сначала следует первичный ответ, цель которого — уничтожить вирусные частицы и зараженные клетки. Затем вторичный — выработка антител и клеток памяти, распознающих патоген спустя долгое время после выздоровления
Впрочем, ученые пока не уверены, что антитела вырабатываются у всех одинаково.
"Сообщают о низкой выраженности специфического иммунитета у значительной части больных. От десяти до 30 процентов (в зависимости и от возраста тоже) тех, у кого была выявлена коронавирусная инфекция, не имели в крови специфических антител", — приводит данные Наимзада.
"Об антителах говорят много, но не нужно забывать, что это только одна из граней противовирусного иммунитета. Помимо адаптивного В-клеточного ответа, отвечающего за выработку антител, есть еще Т-клеточный, опосредованный CD8+ и CD4+ Т-клетками, а также неспецифический врожденный иммунный ответ. По имеющимся данным, у SARS-CoV-2 есть механизмы его обхода, но В-клеточный и Т-клеточный ответы, вероятно, в целом работают эффективно", — добавляет Васин.
Об иммунном ответе из Т-клеток пока очень мало данных, но ученые видят тут перспективу. Дело в том, что среди них есть долгоживущие, несущие память о контакте с вирусом. Именно их обнаруживали в крови переболевших SARS и MERS спустя годы.
Что касается врожденного иммунитета, который оказывается бессильным против коронавируса, то его можно подстегнуть с помощью живых вакцин от туберкулеза и полиомиелита. Экспериментальное обоснование этой гипотезы намерены получить в ходе клинических испытаний в Австралии. Наблюдательная программа стартовала и в России, в Кировской области.
Моноклональные антитела
19 мая, 17:04РИА Наука
Ученые считают, что иммунитет к другому коронавирусу не поможет
33242316
Обсудить 0
РИА НаукаКоронавирус MERSКоронавирус SARSКоронавирус COVID-19Проект 5-100биологияЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаМосковский физико-технический институтКолумбийский университетСанкт-Петербургский политехнический университетСингапур (страна)Кировская область
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Прохожие на Красной площади в Москве
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу
Медсестра в Тульской областной больнице
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Верховный суд отменил решение об отставке судьи после конфликта на дороге
Контейнер для биоматериала
В Красноярском крае выявили коронавирус у 1191 сотрудника "Полюса"
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Сотрудник НИИ в лаборатории
Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
14:36Минздрав Тульской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
14:34Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
14:33ЦБ не видит необходимости переходить к ключевой ставке ниже инфляции
14:33Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
14:32В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
14:19Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
14:18Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
14:16В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
14:15Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов
Лента новостейМолния