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2020-05-22T08:02
https://ria.ru/20200522/1571799492.html
IT-технологии и человеческое тщеславие помогают бороться с фейками
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РИА Новости

IT-технологии и человеческое тщеславие помогают бороться с фейками

08:00 22.05.2020 (обновлено: 08:02 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Тридцативосьмилетней предпринимательнице из Москвы вскоре предъявят обвинение по уголовному делу о фейковом ролике — о продаже защитных масок из гуманитарной помощи.
Практически одновременно пришла новость с Сахалина, где суд назначил 300-тысячный штраф гражданину, распространившему видеозапись из самолета на стоянке в аэропорту регионального центра. Там рассказывалось, что пассажиров авиарейса Бангкок — Шанхай — Южно-Сахалинск обеспечили средствами индивидуальной защиты (СИЗ) только по прилете в Россию. Проверка показала, что это незамутненная ложь: авиакомпания предоставила пассажирам необходимые СИЗ, включая защитные комбинезоны, еще в аэропорту Бангкока, а также провела с ними инструктаж о необходимости их использования на протяжении всего полета.
Несколько легче — 15-тысячным штрафом — отделалась жительница поселка Славянка Приморского края, которая распространила в мессенджере ложную информацию о зараженных COVID-19 пациентах в местной районной больнице. Она объяснила свой поступок паникой и страхом за жизнь ребенка.
Проблема фейков и борьбы с ними неслучайно приобрела такую значимость. Развитие коммуникационных технологий действительно придало извечному феномену панических и клеветнических слухов новое качество.
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То, что недостоверная информация может нести опасность, в том числе общественную, не секрет. Но раньше государства по большей части предпочитали руководствоваться принципом "на каждый роток не накинешь платок", активно действуя главным образом в критических ситуациях, таких как война или чрезвычайные происшествия. Исключения, разумеется, случались, но игра в основном не стоила свеч, поскольку попытки заткнуть всех кумушек на завалинке и все кухонные разговоры означали крайне нерациональное использование правоохранительных ресурсов, а то и порождали эпидемии доносительства, что, естественно, только усугубляло проблему.
Интернет все изменил. Общественная опасность фейков резко выросла, поскольку скорость распространения информации и охват ею аудитории увеличились радикально. Головной боли добавила анонимность в Сети, сделавшая намного более эффективными организованные кампании по дезинформации.
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Тем не менее иллюзия вседозволенности не продлилась долго. Государства в очередной раз доказали свою способность адаптироваться к совершенно новым обстоятельствам и подчинять их себе. Информационные технологии поставили на службу правопорядку, и прямо в данный момент человечество вновь проникается пониманием необходимости, во-первых, думать прежде, чем говоришь или пишешь, а во-вторых, ответственности за свои слова.
Однако государство также получило помощь в борьбе с фейками и иными правонарушениями в Сети с довольно неожиданной стороны — от самих нарушителей, а вернее — от их тщеславия.
Мировая паутина предоставила огромные возможности для самовыражения и обретения популярности, пусть и по преимуществу в формате пятнадцати минут славы. Если первоначально именно анонимность была важнейшим достоинством интернета для большинства пользователей, то теперь ситуация стала обратной — и довольно многие люди видят в этом шанс громко заявить о себе, удовлетворив свои потребности в публичном признании.
Некоторые готовы ради решения данной задачи сфабриковать фейк или активно поучаствовать в распространении чужого. Последнее особенно удивляет, поскольку фактически люди добровольно превращают себя в инструмент манипуляции неизвестных кукловодов, которые могут и избежать ответственности перед законом, переложив ее на недалеких исполнителей. Но, видимо, желание почувствовать себя, пусть даже на краткий миг, обличителем власти и народным трибуном перевешивает здравый смысл.
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Тем не менее в целом впечатляет некритичность мышления большинства авторов и распространителей лживой информации, их неспособность спрогнозировать дальнейшее развитие событий в виде неизбежного разоблачения — зачастую даже без участия компетентных органов.
Авторов и распространителей фейков регулярно обвиняют в циничной злонамеренности и коварных антигосударственных целях. Но куда чаще это энтузиасты-одиночки безо всяких далеко идущих замыслов, действующие по порыву души и действительно желающие испытать опыт широкого интереса к себе.
Последовательная политика государства по наказанию за общественно опасную ложь в итоге не только обеспечит осознание ответственности за свои слова большинством граждан, но и развеет еще одну весьма неполезную иллюзию, порожденную интернетом: что слова значат не меньше дел. За последние годы в России общественниками и неравнодушными людьми были вскрыты десятки и сотни проблемных ситуаций. Эпидемия коронавируса не стала исключением. Одна тема несправедливых выплат медикам чего стоит.
Пассажиры в Московском метрополитене
25 марта, 12:50
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Зато упомянутые выдумки (и про продажу гуманитарной помощи, и про отсутствие СИЗ для авиапассажиров, и даже про зловещие планы относительно 5G) говорят об их авторах одно — об их желании громко заявить о себе без приложения реальных усилий. Ну а закономерный итог этих историй просто дает понять им и заодно всем остальным, что наш мир так не работает.
17350118
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Коронавирус в РоссииРоссияОбществоАвторы
Популярные комментарии
"и даже про зловещие планы относительно 5G" -- вы пытаетесь рассуждаь о чем не имеете представления - верхний диапазон 5G, несущая частота 25 - 39 GHz (скорость передачи 1Gb/s - 3Gb/s ) - миллиметровый диапазон длин волн. И даже средний диапазон, несущая - 2.5-3.7 GHz - это сантиметровый диапазон, тоже, что и микроволновке. Только микроволновка должна иметь заземление, чтобы экранировать все излучение наружу. А тут вы сознательно идете на облучение людей. Вот те, кто будут жить в районе излучающих антенн, рискуют с вероятностью 100% потерять зрение в течении года - двух. Я по профессии радиоинженер. Это не говоря уже про планы увеличить скорость передачи до 10Gb/s, что повлечет увеличение частоты несущей еще в несколько раз.
22 мая, 09:47
Maxim Skidan
0100010
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