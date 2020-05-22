IT-технологии и человеческое тщеславие помогают бороться с фейками

Тридцативосьмилетней предпринимательнице из Москвы вскоре предъявят обвинение по уголовному делу о фейковом ролике — о продаже защитных масок из гуманитарной помощи.

Практически одновременно пришла новость с Сахалина, где суд назначил 300-тысячный штраф гражданину, распространившему видеозапись из самолета на стоянке в аэропорту регионального центра. Там рассказывалось, что пассажиров авиарейса Бангкок — Шанхай — Южно-Сахалинск обеспечили средствами индивидуальной защиты (СИЗ) только по прилете в Россию. Проверка показала, что это незамутненная ложь: авиакомпания предоставила пассажирам необходимые СИЗ, включая защитные комбинезоны, еще в аэропорту Бангкока, а также провела с ними инструктаж о необходимости их использования на протяжении всего полета.

Несколько легче — 15-тысячным штрафом — отделалась жительница поселка Славянка Приморского края, которая распространила в мессенджере ложную информацию о зараженных COVID-19 пациентах в местной районной больнице. Она объяснила свой поступок паникой и страхом за жизнь ребенка.

Проблема фейков и борьбы с ними неслучайно приобрела такую значимость. Развитие коммуникационных технологий действительно придало извечному феномену панических и клеветнических слухов новое качество.

То, что недостоверная информация может нести опасность, в том числе общественную, не секрет. Но раньше государства по большей части предпочитали руководствоваться принципом "на каждый роток не накинешь платок", активно действуя главным образом в критических ситуациях, таких как война или чрезвычайные происшествия. Исключения, разумеется, случались, но игра в основном не стоила свеч, поскольку попытки заткнуть всех кумушек на завалинке и все кухонные разговоры означали крайне нерациональное использование правоохранительных ресурсов, а то и порождали эпидемии доносительства, что, естественно, только усугубляло проблему.

Интернет все изменил. Общественная опасность фейков резко выросла, поскольку скорость распространения информации и охват ею аудитории увеличились радикально. Головной боли добавила анонимность в Сети, сделавшая намного более эффективными организованные кампании по дезинформации.

Тем не менее иллюзия вседозволенности не продлилась долго. Государства в очередной раз доказали свою способность адаптироваться к совершенно новым обстоятельствам и подчинять их себе. Информационные технологии поставили на службу правопорядку, и прямо в данный момент человечество вновь проникается пониманием необходимости, во-первых, думать прежде, чем говоришь или пишешь, а во-вторых, ответственности за свои слова.

Однако государство также получило помощь в борьбе с фейками и иными правонарушениями в Сети с довольно неожиданной стороны — от самих нарушителей, а вернее — от их тщеславия.

Мировая паутина предоставила огромные возможности для самовыражения и обретения популярности, пусть и по преимуществу в формате пятнадцати минут славы. Если первоначально именно анонимность была важнейшим достоинством интернета для большинства пользователей, то теперь ситуация стала обратной — и довольно многие люди видят в этом шанс громко заявить о себе, удовлетворив свои потребности в публичном признании.

Некоторые готовы ради решения данной задачи сфабриковать фейк или активно поучаствовать в распространении чужого. Последнее особенно удивляет, поскольку фактически люди добровольно превращают себя в инструмент манипуляции неизвестных кукловодов, которые могут и избежать ответственности перед законом, переложив ее на недалеких исполнителей. Но, видимо, желание почувствовать себя, пусть даже на краткий миг, обличителем власти и народным трибуном перевешивает здравый смысл.

Тем не менее в целом впечатляет некритичность мышления большинства авторов и распространителей лживой информации, их неспособность спрогнозировать дальнейшее развитие событий в виде неизбежного разоблачения — зачастую даже без участия компетентных органов.

Авторов и распространителей фейков регулярно обвиняют в циничной злонамеренности и коварных антигосударственных целях. Но куда чаще это энтузиасты-одиночки безо всяких далеко идущих замыслов, действующие по порыву души и действительно желающие испытать опыт широкого интереса к себе.

Последовательная политика государства по наказанию за общественно опасную ложь в итоге не только обеспечит осознание ответственности за свои слова большинством граждан, но и развеет еще одну весьма неполезную иллюзию, порожденную интернетом: что слова значат не меньше дел. За последние годы в России общественниками и неравнодушными людьми были вскрыты десятки и сотни проблемных ситуаций. Эпидемия коронавируса не стала исключением. Одна тема несправедливых выплат медикам чего стоит.