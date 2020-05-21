СК допросил подозреваемую в публикации фейка о продаже масок из гумпомощи

Московская предпринимательница, задержанная за публикацию видео о том, что в столичных магазинах якобы продаются маски из гумпомощи

© СК Рф Московская предпринимательница, задержанная за публикацию видео о том, что в столичных магазинах якобы продаются маски из гумпомощи

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следователи допросили предпринимательницу из Следователи допросили предпринимательницу из Москвы по делу о фейковом видео о продаже масок из гуманитарной помощи, скоро ей предъявят обвинение, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту фейка о продаже якобы бесплатных защитных масок в Москве. По данным ведомства, в соцсетях появилось видео, в котором рассказывается о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощи и "подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно".

"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД России, установлена подозреваемая в совершении преступления. Это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью", — сказала Петренко журналистам.

Она добавила, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемой изъяты смартфон, с которого было размещено видео, и ноутбук, используемый для администрирования соцсетей. На допросе женщина подтвердила, что действительно опубликовала данный ролик.