СК допросил подозреваемую в публикации фейка о продаже масок из гумпомощи

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следователи допросили предпринимательницу из Москвы по делу о фейковом видео о продаже масок из гуманитарной помощи, скоро ей предъявят обвинение, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту фейка о продаже якобы бесплатных защитных масок в Москве. По данным ведомства, в соцсетях появилось видео, в котором рассказывается о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощи и "подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно".
"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД России, установлена подозреваемая в совершении преступления. Это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью", — сказала Петренко журналистам.
Она добавила, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемой изъяты смартфон, с которого было размещено видео, и ноутбук, используемый для администрирования соцсетей. На допросе женщина подтвердила, что действительно опубликовала данный ролик.
"Фигурант уголовного дела доставлена в Следственный комитет и допрошена по обстоятельствам произошедшего. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", — отметила Петренко.
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