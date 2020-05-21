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2020-05-21T16:42
https://ria.ru/20200521/1571766029.html
СК допросил подозреваемую в публикации фейка о продаже масок из гумпомощи
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РИА Новости

СК допросил подозреваемую в публикации фейка о продаже масок из гумпомощи

09:43 21.05.2020 (обновлено: 16:42 21.05.2020)
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© СК РфМосковская предпринимательница, задержанная за публикацию видео о том, что в столичных магазинах якобы продаются маски из гумпомощи
Московская предпринимательница, задержанная за публикацию видео о том, что в столичных магазинах якобы продаются маски из гумпомощи
© СК Рф
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Следователи допросили предпринимательницу из Москвы по делу о фейковом видео о продаже масок из гуманитарной помощи, скоро ей предъявят обвинение, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту фейка о продаже якобы бесплатных защитных масок в Москве. По данным ведомства, в соцсетях появилось видео, в котором рассказывается о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощи и "подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно".
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"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД России, установлена подозреваемая в совершении преступления. Это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью", — сказала Петренко журналистам.

Она добавила, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемой изъяты смартфон, с которого было размещено видео, и ноутбук, используемый для администрирования соцсетей. На допросе женщина подтвердила, что действительно опубликовала данный ролик.
"Фигурант уголовного дела доставлена в Следственный комитет и допрошена по обстоятельствам произошедшего. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", — отметила Петренко.
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Популярные комментарии
То есть после видео они побежали искать виновного в выкладывание видео, а не проверка что действительно продают эти маски?
21 мая, 11:02
xx-dx
28101011
а в чем фейк, в том, что маски из гумпомощи не должны выдаваться бесплатно или в том, что это были не маски из гумпомощи? Будет ли публике доступны все доказательства того, что это фейк?
21 мая, 11:04
Han Kage
2310008
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