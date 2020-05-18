В Приморье женщину оштрафовали за фейк о больных коронавирусом

Ранее в интернете распространялась информация о якобы зараженных коронавирусом пациентах в районной больнице в Славянке. Эти сведения опроверг главный врач Хасанской центральной районной больницы. Полиция сообщила, что 34-летняя местная жительница призналась в том, что распространила фейк, объяснив это страхом за жизнь своего ребенка и тем, что она поддалась панике. На нее составили административный протокол.