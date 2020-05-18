В Приморье женщину оштрафовали за фейк о больных коронавирусом

Ранее в интернете распространялась информация о якобы зараженных коронавирусом пациентах в районной больнице в Славянке. Эти сведения опроверг главный врач Хасанской центральной районной больницы. Полиция сообщила, что 34-летняя местная жительница призналась в том, что распространила фейк, объяснив это страхом за жизнь своего ребенка и тем, что она поддалась панике. На нее составили административный протокол.
"Сегодня Хасанский мировой суд рассмотрел собранные сотрудниками полиции материалы. Правонарушительница признана виновной в инкриминируемом деянии. За злоупотребление свободой массовой информации ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В Приморье с 31 марта введен режим самоизоляции, он продлен до 31 мая. В Находкинском городском округе и в Хасанском районе введен пропускной режим. В регионе зафиксировано 1339 случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.