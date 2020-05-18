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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T09:16
https://ria.ru/20200518/1571594561.html
В Приморье женщину оштрафовали за фейк о больных коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В Приморье женщину оштрафовали за фейк о больных коронавирусом

09:15 18.05.2020 (обновлено: 09:16 18.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Жительницу Приморья, которая распространила в мессенджере фейковую информацию о больных коронавирусом в поселке Славянка, оштрафовали на 15 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД РФ.
Ранее в интернете распространялась информация о якобы зараженных коронавирусом пациентах в районной больнице в Славянке. Эти сведения опроверг главный врач Хасанской центральной районной больницы. Полиция сообщила, что 34-летняя местная жительница призналась в том, что распространила фейк, объяснив это страхом за жизнь своего ребенка и тем, что она поддалась панике. На нее составили административный протокол.
"Сегодня Хасанский мировой суд рассмотрел собранные сотрудниками полиции материалы. Правонарушительница признана виновной в инкриминируемом деянии. За злоупотребление свободой массовой информации ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В Приморье с 31 марта введен режим самоизоляции, он продлен до 31 мая. В Находкинском городском округе и в Хасанском районе введен пропускной режим. В регионе зафиксировано 1339 случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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