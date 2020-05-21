Многосторонний международный Договор по открытому небу (ДОН), разработанный при активном участии Российской Федерации , является мерой в области укрепления доверия и безопасности.

Наряду с Договором об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Венским документом 1999 года, вступление в силу ДОН практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве.

Канада. Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки ( Финляндия ) 27 государствами-участниками Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ). Вступил в силу 1 января 2002 года. Государства-депозитарии – Венгрия

На сегодняшний день участниками ДОН являются 34 государства: Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. ДОН открыт для присоединения других государств, в том числе не входящих в ОБСЕ, разрешает создавать группы государств. Так, Россия и Белоруссия составляют одну группу, другую образуют Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

Органом ДОН является Консультативная комиссия по открытому небу (ККОН), решения в которой принимаются консенсусом и имеют обязательную силу.

ДОН зарекомендовал себя полезным инструментом укрепления доверия в военной сфере. Он предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий. Регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля его соблюдения, содержит требования к самолетам наблюдения, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Государство-участник ДОН имеет право выделять в качестве самолетов наблюдения один или более типов или моделей невооруженных самолетов. При этом самолет наблюдения проходит освидетельствование с целью подтверждения, что воздушное судно и его аппаратура наблюдения соответствуют требованиям Договора. Страны НАТО наблюдательные полеты над территориями друг друга не выполняют.

Каждая страна-участница ДОН имеет право приобретать материалы, полученные в ходе любых наблюдательных полетов в рамках договора.

Государства-участники имеют возможность задействовать предусмотренный договором набор аппаратуры наблюдения из следующих категорий: оптические панорамные и кадровые фотоаппараты, видеокамеры с изображением на дисплее в реальном масштабе времени, радиолокационные станции бокового обзора с синтезированной апертурой, инфракрасные устройства формирования изображения. Для каждой категории аппаратуры наблюдения установлены ограничения по пространственному разрешению на местности. В настоящее время используются только первые две категории.

Для проведения полетов Россия использует самолеты Ан-30Б, Ту-154М ЛК и Ту-214 ОН, а США – Boeing OC-135B Open Skies. Предусмотрена возможность использования для наблюдательного полета самолетов, принадлежащих наблюдаемой стороне.

При осуществлении наблюдательного полета на борту самолета всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полет . Полет осуществляется с определенного аэродрома. В России такие аэродромы расположены в Кубинке (Московская область), Улан-Удэ, Магадане и Воркуте.

С 2017 года в русле общей антироссийской линии США стали ужесточать свои подходы.

Так, с 1 января 2018 года в отношении России стали действовать следующие ограничительные меры:

– отказ предоставлять разрешение на отход от американских правил воздушного движения и норм авиационной безопасности (речь идет об ограничении полетов на малых высотах в неконтролируемом воздушном пространстве, а также о запрете на полеты ниже 5500 метров в районе города Вашингтон);

– изменение специальной процедуры для выполнения наблюдательных полетов над Гавайскими островами путем ограничения максимальной дальности полетов с авиабазы Хикам до 900 километров на том основании, что Гавайи находятся вне 600-километровой зоны от основной территории страны;

– отказ предоставлять ночевки на континентальной части США (авиабаза Роббинс, штат Джорджия, и авиабаза Элсворт, штат Южная Дакота), в связи с чем российские самолеты наблюдения будут вынуждены осуществлять более длительные полеты для возвращения в пункты начала и завершения миссий. Наблюдателям из России разрешено ночевать только на авиабазах начала и завершения полетов (Райт-Паттерсон, штат Огайо, Макконнел, штат Канзас, и Трэвис, штат Калифорния).

Кроме того, США установили ограничения для наблюдательных полетов над территорией Алеутских островов.

В ответ российская сторона установила необходимость согласования ночевок на трех аэродромах дозаправки, а также сообщила о прекращении ряда двусторонних технических договоренностей и односторонних мер, применявшихся в порядке проявления доброй воли и облегчавших ранее проведение американских миссий над Россией.

В 2018 году наблюдательные полеты в рамках ДОН не проводились , так как Грузия блокировала решение ККОН о распределении квот полетов, в котором была предусмотрена миссия над ее территорией. При обсуждении квот на 2018 год РФ заявила в том числе и полет над Грузией.

Однако грузинские власти отказались принимать российскую миссию. В Тбилиси возмутились по поводу того, что Россия долгое время не разрешала полеты в десятикилометровой зоне от границ Южной Осетии и Абхазии. Москва же ссылалась на положение ДОН, согласно которому в приграничной зоне государств, не являющихся участниками договора, полеты запрещены

Разногласия сторон связаны с тем, что Москва признает Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, а Тбилиси – нет.

При распределении квот на 2019 год Россия исключила из своей заявки полет над Грузией. В итоге в октябре 2018 года было утверждено распределение квот наблюдательных полетов, а затем возобновлено выполнение миссий в полном объеме: всего в 2019 году Россия осуществила 42 наблюдательных полета (НП) над другими государствами участниками и приняла 29 НП над своей территорией.

В начале октября 2019 года председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом "изучает возможности" выхода из договора, и выступил против этой идеи. Вскоре после этого газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп уже подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из договора. При этом, по информации издания, решение это не окончательное, консультации продолжаются.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил , что Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если США решат выйти из Договора, а попытки возложить вину на Россию за нарушение договора не выдерживают критики.

21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу.