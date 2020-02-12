В МИД высказались о возможном выходе США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если США решат выйти из Договора по открытому небу , попытки возложить вину на Россию за нарушение договора не выдерживают критики, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков

"Официальных заявлений американской стороны о планах выхода из ДОН не было. Тем не менее, с сожалением воспринимаем информацию о возможном намерении сделать это со ссылкой на якобы нарушения договора Россией. В случае решения Вашингтона отказаться от договора мы будем поставлены перед необходимостью предпринять адекватные ответные меры. Публично обсуждать, какими они могли бы быть, считаем преждевременным", - сказал Ермаков.

Он подчеркнул, что в Москве рассчитывают на здравомыслие заокеанских партнеров и призывают и сохранить Договор об открытом небе "как одну из немногих оставшихся опор архитектуры безопасности в Европе".

"Наша позиция доведена до сведения американских коллег. К сожалению, пока вместо вдумчивого анализа ситуации и путей сохранения договора американские партнеры ограничиваются повторением своего уже традиционного и абсолютно беспочвенного набора обвинений в адрес России якобы в "невыполнении" договора. Попытки возложить вину на Россию контрпродуктивны и не выдерживают критики. У нас тоже есть немало вопросов к тому, как США и другие государства-члены НАТО выполняют ДОН. Однако мы предпочитаем вести разговор не о выходе из договора, а о совместном поиске решений, способствующих снятию взаимных озабоченностей", - подчеркнул дипломат.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.