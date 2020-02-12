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Владимир Ермаков: США явно не готовы к новому ДСНВ
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РИА Новости

Владимир Ермаков: США явно не готовы к новому ДСНВ

12:00 12.02.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Москва вынуждена будет предпринять ответные меры в случае, если Вашингтон примет решение выйти из Договора по открытому небу. Пока что официальных заявлений об этом не прозвучало, однако появляется информация, что США могут сделать это под предлогом нарушения соглашения с российской стороны, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника он рассказал, какие шаги предпринимает Москва для сохранения ДОН, будет или нет продлено оружейное эмбарго в отношении Ирана и как Запад реагирует на предложение России по мораторию на развертывание ДРСМД.
— Ранее только Франция откликнулась на российское предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, был ли начат предметный разговор с Парижем на эту тему? Обсуждают ли стороны возможный механизм верификации выполнения этого моратория?
— После того, как в прошлом году из-за действий США был развален Договор о РСМД, Россия предприняла ряд мер, направленных на поддержание предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере. На высшем уровне было объявлено о неразвертывании РСМД наземного базирования в тех регионах, где не будут размещаться такие средства американского производства. Странам НАТО было предложено пойти на аналогичный встречный мораторий, однако реакция альянса оказалась негативной.
Что касается Франции, то президент Эммануэль Макрон действительно подтвердил готовность к обсуждению возможных путей поддержания стабильности в "мире после ДРСМД". Это, к сожалению, не означает, что в Париже поддержали нашу инициативу. Однако французы увидели в ней возможность для диалога, что, несомненно, является позитивным моментом. Ожидаем, что тематика РСМД будет рассматриваться в ходе дальнейших контактов с французской стороной.
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Исходим из того, что наша идея о моратории по-прежнему сохраняет свою актуальность. Ее реализация позволила бы избежать новых ракетных кризисов при сохранении возможностей для диалога. Мы сделали предложение, и оно остается "на столе".
— Россия также выражала готовность обсуждать с США возможное включение новых российских перспективных вооружений типа "Кинжал", "Посейдон" и "Буревестник" в новый договор по стратегической стабильности, каков был ответ Вашингтона? Обсуждается ли эта тема сейчас в контактах с американцами или речь идет только об усилиях по продлению существующего договора о СНВ?
— Необходимое уточнение: мы говорили американцам, что открыты к обсуждению темы новых вооружений и перспективных военных технологий в рамках комплексного стратегического диалога, который должен вестись с учетом наших приоритетов и наших озабоченностей. О каком-либо новом договоре с Вашингтоном речь сейчас не идет, поскольку американские коллеги к этому явно не готовы.
После того, как президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года объявил об упомянутых вами вооружениях, американцы начали предпринимать попытки подтянуть эти новейшие системы под действующий ДСНВ. Однако договор составлен так, что его оперативные положения распространяются только на межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок с их пусковыми установками, а также тяжелые бомбардировщики.
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Распространение сферы охвата ДСНВ на любые иные средства потребовало бы внесения поправок в текст договора с запуском процедуры их ратификации в обеих странах. Разумеется, в таком случае мы могли бы поставить вопрос о введении дополнительных ограничений и на те американские программы, которые вызывают озабоченность у российской стороны.
— Ведутся ли консультации с США по сохранению Договора об открытом небе? Разработали ли в Москве ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу? Каким он может стать?
— Неизменно исходим из того, что Договор по открытому небу (ДОН) служит укреплению доверия и транспарентности в военной области. Его значимость для евробезопасности и необходимость полноценного функционирования трудно переоценить.
Официальных заявлений американской стороны о планах выхода из ДОН не было. Тем не менее с сожалением воспринимаем информацию о возможном намерении сделать это со ссылкой на якобы нарушения договора Россией.
В случае решения Вашингтона отказаться от договора мы будем поставлены перед необходимостью предпринять адекватные ответные меры. Публично обсуждать, какими они могли бы быть, считаем преждевременным. Рассчитываем на здравомыслие и дальновидность со стороны партнеров, призываем их сохранить ДОН как одну из немногих оставшихся опор архитектуры безопасности в Европе. Тем более что в течение почти трех десятилетий США и их союзники сами называли договор важной мерой доверия, а в свое время долго и настойчиво уговаривали Россию стать его участником.
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У опасной черты: Россия и США решили обсудить смертельное оружиеКлючевым мировым игрокам пора начинать предметный диалог. Иначе будет только хуже. И говорить надо, прежде всего, о глобальных угрозах, связанных с оружием массового уничтожения. Москва и Вашингтон, похоже, дозрели.
Наша позиция доведена до сведения американских коллег. К сожалению, пока вместо вдумчивого анализа ситуации и путей сохранения договора американские партнеры ограничиваются повторением своего уже традиционного и абсолютно беспочвенного набора обвинений в адрес России якобы в "невыполнении" договора.
Попытки возложить вину на Россию контрпродуктивны и не выдерживают критики. У нас тоже есть немало вопросов к тому, как США и другие государства-члены НАТО выполняют ДОН. Однако мы предпочитаем вести разговор не о выходе из договора, а о совместном поиске решений, способствующих снятию взаимных озабоченностей.
— В октябре истекает срок действия оружейного эмбарго против Ирана. Обсуждается ли сейчас возможность его продления или в условиях последнего обострения вокруг ИРИ нужно восстановить для Ирана возможность закупать ранее запрещенные виды оружия?
— Могу со всей определенностью заверить, что никаких официальных дискуссий о пересмотре резолюции СБ ООН 2231 не ведется ни в Совете Безопасности, ни на других площадках. Упомянутая резолюция, в которой предусмотрен особый, хочу подчеркнуть, разрешительный порядок согласования поставок в Иран и из Ирана вооружений и военной техники по семи категориям соответствующего Регистра ООН не предусматривает как такового механизма или опции продления.
Стоит пояснить, что все положения резолюции были изначально направлены не на то, чтобы ограничить или наступить на законные права Ирана. Цель состояла в том, чтобы создать благоприятные условия для прояснения имевшихся на тот момент у МАГАТЭ вопросов к Тегерану. Все эти вопросы были окончательно закрыты и сняты с повестки дня еще в декабре 2015 года, что отражено в соответствующих документах МАГАТЭ и решениях его Совета управляющих. Тем не менее Иран и далее продолжал выполнять все условия ядерной сделки в соответствии с выстроенным балансом интересов и следуя принципу взаимности. Он делал это и в течение целого года после того, как в мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке разорвал договоренности по СВПД и, нарушив свои обязательства по резолюции СБ ООН 2231, восстановил, а потом и усилил свои национальные санкции против Исламской Республики.
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Все последующие решения иранской стороны о приостановке добровольных обязательств, выходящих за рамки ДНЯО и Соглашения с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, носили ответный, вынужденный характер. Более того, в рамках приостановки Иран действовал в полном соответствии с буквой СВПД, причем все работы проводились под полным контролем МАГАТЭ и не представляли риска распространения. Замечу, что и сегодня Иран остается наиболее проверяемым со стороны МАГАТЭ государством. Надеемся, что в его сотрудничестве с Агентством не произойдет никаких изменений, что бы ни случилось с СВПД.
Подчеркну, что российская сторона всегда строго соблюдала требования резолюции СБ ООН 2231, в том числе касающиеся поставок вооружений. Будем следовать этой линии и впредь с учетом всех установленных СБ ООН сроков.
— Владимир Иванович, 10 февраля отмечается День дипломатического работника. В каком самом необычном месте/обстоятельствах вам приходилось встречать ваш профессиональный праздник?
— В отношении нашего профессионального праздника – Дня дипломата — за последние два десятилетия уже сложились устойчивые традиции, чем-то даже напоминающие встречу Нового года в кругу семьи. У нас в стенах МИДа на это торжество собирается вся большая семья российской дипломатии. Именно этих традиций мы все стараемся придерживаться. Что-то, как вы говорите, необычное в этот день, конечно же, случается. В основном это бывает связано с работой за рубежом. Приходилось участвовать в весьма колоритных мероприятиях – своего рода капустниках, живо отражавших и боевую атмосферу в коллективе, и специфику страны пребывания.
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Владимир ЕрмаковИнтервью - АвторыВ мире
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