Трамп: США выходят из Договора об открытом небе

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
"Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (договора. — Прим. ред.). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение".
В последующем госсекретарь Майк Помпео уточнил, что Вашингтон выйдет из соглашения через шесть месяцев. Дипломат также подчеркнул, что американские власти могут пересмотреть это решение, если Москва "вернется к соблюдению" договора.
В свою очередь, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил РИА Новости, что никаких нарушений Договора со стороны Москвы нет.
"Мы отвергаем любые попытки оправдать выход из этого фундаментального соглашения наличием неких технических проблем. <...> Ничто не мешает продолжению обсуждения этих технических вопросов, которые сегодня США пытаются выдать как некие нарушения со стороны России", — отметил дипломат.
По его словам, для продолжения диалога не нужно выходить из соглашения, но при выходе решение технических вопросов становится невозможным.
Грушко подчеркнул, что Договор по открытому небу больше 20 лет поддерживал мир и безопасность в Европе и "был составной частью системы военной безопасности, где все элементы взаимосвязаны".
В Вашингтоне ранее заявляли, что Москва нарушила договор, отозвав разрешение на пролет американо-канадской миссии в сентябре 2019 года. Россия отвергла эти обвинения и указала на нарушения со стороны США. В частности, в 2016 году Вашингтон не обеспечили безопасное прибытие российского самолета, отказавшись предоставить необходимое количество промежуточных аэродромов.
Договор по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Договор подписали 34 государства.
11 ноября 2019, 04:58Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США