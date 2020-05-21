Посол заявил о провале попыток поссорить Россию и Сирию

БЕЙРУТ, 21 мая - РИА Новости. Вбросы и фейки в СМИ о разладе в отношениях между Москвой и Дамаском на руку их общим недоброжелателям, однако попытки поссорить Россию и Сирию провалились, отношения двух стран сегодня как никогда крепки, заявил посол РФ в САР Александр Ефимов.
"А ведь именно такие вбросы и фейки сейчас особенно на руку нашим общим недоброжелателям, которые только и ищут возможность очернить весь тот позитив, которого России и Сирии в последние годы удалось добиться... Однако, я уверен, что они провалятся, если не сказать, уже провалились. Это не поможет им даже приблизиться к желаемому результату. Как известно, "собака лает, а караван идет", - сказал Ефимов в интервью сирийской газете "Аль-Ватан".
Дипломат подчеркнул, что российско-сирийские отношения сегодня как никогда крепки, носят дружественный, стратегический характер и ориентированы на достижение общих целей на благо российского и сирийского народов.
"Недружественные иностранные игроки не смогли реализовать свои цели военным путем, пытались оказывать на Дамаск политическое давление, удушить его беспрецедентными экономическими санкциями, но по-прежнему остаются ни с чем. Сегодня в ход идут уже любые средства – мы наблюдаем жалкие потуги найти несуществующие изъяны в отношениях между Россией и Сирией и поссорить нас", - отметил Ефимов.
Глава российской дипмиссии пояснил, что о российско-сирийских отношениях можно говорить очень долго, причем "сугубо в позитивном ключе". САР традиционно была одним из ключевых партнеров и союзников России, Москва поддерживала Дамаск в наиболее трудные для него моменты, СССР в свое время сыграл важнейшую роль в укреплении обороноспособности Сирии, развитии ее экономического научного и образовательного потенциала, отметил посол.
"В наши дни ситуация во многом повторяется. "Друг познается в беде". В наиболее опасный для сирийской государственности момент именно решительная поддержка со стороны России позволила сирийцам добиться коренного перелома в борьбе с международным терроризмом и обеспечить возвращение под контроль законных властей САР большей части территории страны. Наши военные усилия дополняются активными шагами на международной политической арене", - добавил Ефимов.
Российский дипломат отметил высокий уровень экономического сотрудничества между двумя странами, которое успешно развивается вопреки мощному санкционному давлению как на Сирию, так и на Россию.
Ефимов напомнил, что Россия активно участвует в крупных инвестиционных проектах в Сирии. По линии gравительства России на безвозмездной основе САР также выделено 100 тысяч тонн пшеницы, из которых 75 тысяч уже получены сирийской стороной. Также Россия продолжает финансировать проекты ООН осуществляемые ВОЗ, ПРООН, ФАО, ЮНМАС, ЮНИСЕФ и ЮНФПА на общую сумму свыше 20 миллионов долларов. Такая же сумма в январе 2020 года выделена Россией на оказание сирийцам содействия силами Всемирной продовольственной программы ООН.
"Уже только эти приведенные мною примеры наглядно демонстрируют, что муссируемые сейчас инсинуации и слухи о разладе в российско-сирийских отношениях не имеют под собой никакого основания. Те же, кто упорно пытается представить сотрудничество между Москвой и Дамаском в искаженном, порочном свете, перевирая очевидные факты, попросту совершает информационную диверсию", - пояснил Ефимов.
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