Посол заявил о провале попыток поссорить Россию и Сирию

БЕЙРУТ, 21 мая - РИА Новости. Вбросы и фейки в СМИ о разладе в отношениях между Москвой и Дамаском на руку их общим недоброжелателям, однако попытки поссорить Вбросы и фейки в СМИ о разладе в отношениях между Москвой и Дамаском на руку их общим недоброжелателям, однако попытки поссорить Россию Сирию провалились, отношения двух стран сегодня как никогда крепки, заявил посол РФ в САР Александр Ефимов

"А ведь именно такие вбросы и фейки сейчас особенно на руку нашим общим недоброжелателям, которые только и ищут возможность очернить весь тот позитив, которого России и Сирии в последние годы удалось добиться... Однако, я уверен, что они провалятся, если не сказать, уже провалились. Это не поможет им даже приблизиться к желаемому результату. Как известно, "собака лает, а караван идет", - сказал Ефимов в интервью сирийской газете " Аль-Ватан ".

Дипломат подчеркнул, что российско-сирийские отношения сегодня как никогда крепки, носят дружественный, стратегический характер и ориентированы на достижение общих целей на благо российского и сирийского народов.

"Недружественные иностранные игроки не смогли реализовать свои цели военным путем, пытались оказывать на Дамаск политическое давление, удушить его беспрецедентными экономическими санкциями, но по-прежнему остаются ни с чем. Сегодня в ход идут уже любые средства – мы наблюдаем жалкие потуги найти несуществующие изъяны в отношениях между Россией и Сирией и поссорить нас", - отметил Ефимов.

Глава российской дипмиссии пояснил, что о российско-сирийских отношениях можно говорить очень долго, причем "сугубо в позитивном ключе". САР традиционно была одним из ключевых партнеров и союзников России, Москва поддерживала Дамаск в наиболее трудные для него моменты, СССР в свое время сыграл важнейшую роль в укреплении обороноспособности Сирии, развитии ее экономического научного и образовательного потенциала, отметил посол.

"В наши дни ситуация во многом повторяется. "Друг познается в беде". В наиболее опасный для сирийской государственности момент именно решительная поддержка со стороны России позволила сирийцам добиться коренного перелома в борьбе с международным терроризмом и обеспечить возвращение под контроль законных властей САР большей части территории страны. Наши военные усилия дополняются активными шагами на международной политической арене", - добавил Ефимов.

Российский дипломат отметил высокий уровень экономического сотрудничества между двумя странами, которое успешно развивается вопреки мощному санкционному давлению как на Сирию, так и на Россию.

Ефимов напомнил, что Россия активно участвует в крупных инвестиционных проектах в Сирии. По линии gравительства России на безвозмездной основе САР также выделено 100 тысяч тонн пшеницы, из которых 75 тысяч уже получены сирийской стороной. Также Россия продолжает финансировать проекты ООН осуществляемые ВОЗ , ПРООН, ФАО, ЮНМАС, ЮНИСЕФ и ЮНФПА на общую сумму свыше 20 миллионов долларов. Такая же сумма в январе 2020 года выделена Россией на оказание сирийцам содействия силами Всемирной продовольственной программы ООН.