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2020-05-21T16:39
https://ria.ru/20200521/1571795253.html
В ЛНР заявили об устранении огневой позиции силовиков в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР заявили об устранении огневой позиции силовиков в Донбассе

16:39 21.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики уничтожила позицию украинских силовиков в Донбассе, с которой, по данным разведки ЛНР, велись обстрелы территории республики, в результате чего был ранен ополченец, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Народная милиция ЛНР, подразделения МВД, а также медучреждения ЛНР переведены на усиленный режим. В четверг Народная милиция ЛНР заявила о ранении одного ополченца из-за продолжающихся обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.
Родион Мирошник
12:03
ЛНР готова к адекватному ответу на провокации Украины в Донбассе
"Нашей разведкой была выявлена огневая позиция, с которой велась стрельба. В ходе ответного огня из незапрещенного минскими договоренностями вооружения, вражеская позиция, с которой противник регулярно производил обстрелы наших защитников, а также терроризировал мирных жителей республики, была уничтожена", - заявил Осадчий.
По данным Народной милиции, потери украинских силовиков составили: один убитый и двое раненых.
"Мы обращаемся к каждому украинскому военнослужащему! Ни один ваш выстрел больше не останется безнаказанным! За каждую выпущенную в сторону республики пулю вас ждет соизмеримый ответ и неотвратимое возмездие!" - подчеркнул представитель оборонного ведомства республики.
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
11:57
В ЛНР видят лишь изменение риторики по Донбассу с приходом Зеленского
13201003
Обсудить 5
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникДонбассЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Хорошая новость.
21 мая, 16:54
ААлексей
3100000
Давно пора отвечать симметрично. Иначе бандеровцы почувствуют себя бессмертными героями... а такое допустить ни как нельзя.
21 мая, 17:51
virshych
1100000
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