В ЛНР заявили об устранении огневой позиции силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики уничтожила позицию украинских силовиков в Донбассе , с которой, по данным разведки ЛНР, велись обстрелы территории республики, в результате чего был ранен ополченец, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Народная милиция ЛНР, подразделения МВД, а также медучреждения ЛНР переведены на усиленный режим. В четверг Народная милиция ЛНР заявила о ранении одного ополченца из-за продолжающихся обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

"Нашей разведкой была выявлена огневая позиция, с которой велась стрельба. В ходе ответного огня из незапрещенного минскими договоренностями вооружения, вражеская позиция, с которой противник регулярно производил обстрелы наших защитников, а также терроризировал мирных жителей республики, была уничтожена", - заявил Осадчий.

По данным Народной милиции, потери украинских силовиков составили: один убитый и двое раненых.