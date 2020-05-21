Врач призвал поэтапно запрещать продажу алкоголя до 21 года

"Основное мнение, что так называемый "закон 21" необходим, я поддерживаю. Здесь, конечно, необходима программа сохранения здоровья населения. Но необходимо всё-таки учитывать, что был печальный опыт тотального запрета 80-х годов, когда вырубали все виноградники, к сожалению, была тогда большая волна наркотической зависимости среди молодёжи. Я потом этих пациентов встречал кого-то в виде наркологических пациентов, а у кого-то была предрасположенность к развитию психических заболеваний, употребление наркотиков послужило пусковым механизмом для возникновения хронических психиатрических заболеваний, и они уже стали пациентами психиатрических заболеваний. Здесь я предлагаю, чтобы был поэтапный сценарий, то есть вначале оставить легкий алкоголь, потому что такой алкоголизм менее злокачественный, чем более крепкими напитками", - заявил Казанцев РИА Новости.