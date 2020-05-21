Врач призвал поэтапно запрещать продажу алкоголя до 21 года

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Вводить запрет на продажу алкоголя до 21 года надо поэтапно, чтобы не повторить печальный опыт тотального запрета 80-х годов, лёгкий алкоголь пока можно оставить, считает главный врач медицинского центра Корсакова в Москве Алексей Казанцев.
Ранее первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации планирует порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Минздрав России поддерживает эту инициативу,
19 мая, 14:44Сказано в эфиреСенатор о возрасте продажи алкоголя: нужно отодвинуть встречу со зломВ Совете Федерации намерены рекомендовать правительству повысить возраст розничной продажи алкоголя с 18 до 21 года. Как отметил в эфире радио Sputnik первый зампредседателя комитета палаты по соцполитике Валерий Рязанский, в нынешней ситуации тема стала особенно актуальной.
"Основное мнение, что так называемый "закон 21" необходим, я поддерживаю. Здесь, конечно, необходима программа сохранения здоровья населения. Но необходимо всё-таки учитывать, что был печальный опыт тотального запрета 80-х годов, когда вырубали все виноградники, к сожалению, была тогда большая волна наркотической зависимости среди молодёжи. Я потом этих пациентов встречал кого-то в виде наркологических пациентов, а у кого-то была предрасположенность к развитию психических заболеваний, употребление наркотиков послужило пусковым механизмом для возникновения хронических психиатрических заболеваний, и они уже стали пациентами психиатрических заболеваний. Здесь я предлагаю, чтобы был поэтапный сценарий, то есть вначале оставить легкий алкоголь, потому что такой алкоголизм менее злокачественный, чем более крепкими напитками", - заявил Казанцев РИА Новости.
По словам медика, между 18 годами и 21 годом есть большая разница: к 21 году у мужчин физиологически заканчивается рост костно-мышечной системы, а также формируются морально-этические нормы. К этому времени большая часть молодых людей оканчивает учебное заведение и материально себя обеспечивает, юноши проходят службу в рядах Вооруженных сил РФ.
"В 18 лет все-таки – это окончание 11 класса, еще не сформированы морально-этические нормы, еще сложно сказать "нет", еще любопытство, еще определенная компанейщина, "на слабо" могут взять. Это мое мнение, и оно имеет место быть, и эта разница – она велика", - подчеркнул собеседник агентства.
Казанцев уточнил, что в последние годы молодых пациентов с алкогольной зависимостью немного, потому что молодёжь увлечена спортом и компьютерными играми, а эти занятия с алкогольным опьянением несовместимы. "Но в период начала 2000-х годов было много, был период, когда поступали молодые люди, подростки, юноши, и более старшее поколение зависимых от алкоголя говорили: "Вот наша смена пришла". Это мне так запомнилось в моей памяти, я тогда был молодым доктором. Сейчас молодых людей гораздо меньше, потому что другой вектор", - добавил он.
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