Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T15:35
https://ria.ru/20200521/1571790153.html
Руденко обсудил с замглавы стран Центральной Азии борьбу с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564499573_25:2:576:312_1036x0_80_0_0_b78bee0de42367fe75c794e08ac3ac4c.jpg
РИА Новости

Руденко обсудил с замглавы стран Центральной Азии борьбу с COVID-19

15:35 21.05.2020
78
© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заместители министров иностранных дел России и стран Центральной Азии обсудили усилия по борьбе с COVID-19, а также ситуацию в Афганистане, сообщили в МИД РФ.
Отмечается, что в видеоконференции 21 мая приняли участие заместители министров иностранных дел Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Россию представлял замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"Проведен полезный обзор усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе с использованием возможностей СНГ и других международных объединений. Внимание участников было привлечено к российскому вкладу в эту сферу, мерам по созданию благоприятных условий пребывания граждан стран региона на российской территории. Выражена благодарность партнерам за встречную поддержку в этот непростой для всего мира период", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Участники видеоконференции также обменялись оценками ситуации в соседнем Афганистане, сверили подходы к обеспечению региональной стабильности, безопасности и развития, отметили в МИД.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей РуденкоВОЗСНГАфганистанУзбекистанТаджикистанВ мире
Рекомендуем
Контейнер с клубникой
В Эстонии выступили против приезда в страну украинцев для сбора клубники
Вид из окна российского самолета во время полета
Рейсы по вывозу россиян с Гоа в Уфу и Ростов-на-Дону объединили
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
В Таджикистане число заболевших COVID-19 выросло до 2140
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал обвинения США в адрес Китая в создании COVID-19
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
В Афганистане при нападении боевиков на мечеть погибли восемь человек
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова: образовательная система прошла проверку на прочность
Михаил Мурашко
Мурашко назвал число получивших высокотехнологичную медпомощь в 2019 году
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Новосибирской области проверит данные о неполных выплатах врачам
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
"Победа" направила в Росавиацию документы на получение субсидии
Тест на коронавирус
В Афганистане выявили 581 новый случай заражения коронавирусом за сутки
Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
ОСК расторгла с подрядчиком контракт на модернизацию "Адмирала Кузнецова"
Врачи в коридоре больницы
В Подмосковье разработан онлайн-калькулятор для расчета выплат врачам
Тест на коронавирус
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 1936
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
В Британии назвали сроки начала производства вакцины от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
Лента новостейМолния