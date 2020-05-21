Руденко обсудил с замглавы стран Центральной Азии борьбу с COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заместители министров иностранных дел России и стран Центральной Азии обсудили усилия по борьбе с COVID-19, а также ситуацию в Афганистане, сообщили в МИД РФ.
Отмечается, что в видеоконференции 21 мая приняли участие заместители министров иностранных дел Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Россию представлял замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Проведен полезный обзор усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе с использованием возможностей СНГ и других международных объединений. Внимание участников было привлечено к российскому вкладу в эту сферу, мерам по созданию благоприятных условий пребывания граждан стран региона на российской территории. Выражена благодарность партнерам за встречную поддержку в этот непростой для всего мира период", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Участники видеоконференции также обменялись оценками ситуации в соседнем Афганистане, сверили подходы к обеспечению региональной стабильности, безопасности и развития, отметили в МИД.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.