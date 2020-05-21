Комитет ГД запросит у правительства данные о мерах поддержки книгоиздания

"В результате экономического спада книгоиздательское дело потеряло до 80% своей мощности, и мы просим включить наше издательство в перечень тех отраслей, которые требуют помощи от правительства. Сегодня они в такой перечень не входят", - сказала Драпеко на пленарном заседании Госдумы в четверг.