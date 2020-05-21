Комитет ГД запросит у правительства данные о мерах поддержки книгоиздания

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике запросит у правительства информацию о возможности включения книгоиздательской отрасли в перечень наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции.
Соответствующее протокольное поручение, подготовленное депутатом от "Справедливой России" Еленой Драпеко, было принято Госдумой в четверг.
"В результате экономического спада книгоиздательское дело потеряло до 80% своей мощности, и мы просим включить наше издательство в перечень тех отраслей, которые требуют помощи от правительства. Сегодня они в такой перечень не входят", - сказала Драпеко на пленарном заседании Госдумы в четверг.
Она добавила, что книги издавались "даже в блокадном Ленинграде в 1941-1944 годах". "А мы сегодня можем оказаться в ситуации, когда банкротами окажутся не только малые и средние, но и достаточно крупные издательства", - заявила депутат.
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что поручение поддерживается и комитет обратится по указанному вопросу в правительство.