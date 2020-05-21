В Совфеде объяснили необходимость закрепить в законе понятие самоизоляция

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев в беседе с "360" поддержал предложение закрепить на законодательном уровне понятие "самоизоляция".
Он отметил, что юристы не могут гадать о сроках пандемии коронавирусной инфекции и о возможности второй волны.
"Мы должны создать прочный законодательный резерв, чтобы в будущем у нас было четкое понимание, что такое самоизоляция, когда мы можем ее вводить, в каких пределах, ее порядок и так далее", — пояснил сенатор.
По словам Полетаева, пандемия является новым явлением. Он подчеркнул, что сейчас практика нарабатывается.
"В процессе подготовки законопроекта выйдем на конкретное разграничение пределов полномочий", — пояснил сенатор.
Ранее в Совфеде предложили дать определение понятию самоизоляция, а также предусмотреть порядок его установления и пределы полномочий регионов. По словам первого зампреда комитета по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, нужно установить "правила игры" на будущее.
В России, по последним данным выявили более 317 тысячи случаев COVID-19, выздоровел 92 681 пациент, скончался 3099 человек.
Всего, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,8 миллиона человек, погибли более 318 тысяч.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек, погибли более 328 тысяч человек. США находятся на первом месте по числу жертв и инфицированных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.