В ДНР назвали слова Зеленского об обстрелах гражданских объектов ложью

Ранее Зеленский во время пресс-конференции, приуроченной к годовщине его вступления в должность, заявил, что украинские силовики не ведут огонь по гражданским объектам в Донбассе и не будут первыми стрелять.

По словам Скороходова, заявления Зеленского "не имеют ничего общего с действительностью".

"В большей степени меня, как и всех жителей Донбасса, возмутили слова украинского президента о том, что ВСУ здесь стреляют по террористам и только по ним. Это наглая, кровавая ложь. Факты обстрелов гражданских объектов со стороны украинской армии зарегистрированы международными организациями, есть множество видео и фото свидетельств военных преступлений ВСУ", - сказал в четверг журналистам Скороходов.

Он напомнил, что только за последние несколько недель в результате обстрелов со стороны украинских силовиков были пострадавшие и погибшие, ранения получали в том числе и дети. По его словам, все это "преднамеренные действия, которые попадают под самые жесткие статьи международного трибунала".

"За год Зеленский фактически не выполнил ни одного из своих программных лозунгов, главным из которых было обещание прекратить обстрел Донбасса. Очевидно, что сегодня на все обещания Зеленского, озвученные на этой пресс-конференции, не стоит обращать никакого внимания", - добавил Скороходов.