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2020-05-21T12:13
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В ДНР назвали слова Зеленского об обстрелах гражданских объектов ложью
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РИА Новости

В ДНР назвали слова Зеленского об обстрелах гражданских объектов ложью

12:13 21.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Валерий Скороходов назвал ложью заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские силовики не ведут огонь по гражданским объектам в Донбассе.
Ранее Зеленский во время пресс-конференции, приуроченной к годовщине его вступления в должность, заявил, что украинские силовики не ведут огонь по гражданским объектам в Донбассе и не будут первыми стрелять.
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По словам Скороходова, заявления Зеленского "не имеют ничего общего с действительностью".
"В большей степени меня, как и всех жителей Донбасса, возмутили слова украинского президента о том, что ВСУ здесь стреляют по террористам и только по ним. Это наглая, кровавая ложь. Факты обстрелов гражданских объектов со стороны украинской армии зарегистрированы международными организациями, есть множество видео и фото свидетельств военных преступлений ВСУ", - сказал в четверг журналистам Скороходов.
Он напомнил, что только за последние несколько недель в результате обстрелов со стороны украинских силовиков были пострадавшие и погибшие, ранения получали в том числе и дети. По его словам, все это "преднамеренные действия, которые попадают под самые жесткие статьи международного трибунала".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
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"За год Зеленский фактически не выполнил ни одного из своих программных лозунгов, главным из которых было обещание прекратить обстрел Донбасса. Очевидно, что сегодня на все обещания Зеленского, озвученные на этой пресс-конференции, не стоит обращать никакого внимания", - добавил Скороходов.
Ранее в ДНР сообщили, что за год президентства Зеленского в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в республике погибли шесть мирных жителей, еще 72 были ранены.
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