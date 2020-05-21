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2020-05-21T12:03
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ЛНР готова к адекватному ответу на провокации Украины в Донбассе
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РИА Новости

ЛНР готова к адекватному ответу на провокации Украины в Донбассе

12:03 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРодион Мирошник
Родион Мирошник
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика готова к адекватному ответу на провокации Киева, сказал представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Народная милиция ЛНР и подразделения МВД переведены на усиленный режим работы.
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"Мы готовы к адекватному ответу на любые провокации со стороны Украины, это будут несловесные провокации. Все вооруженные подразделения приведены в боевую готовность, подтянуты к наиболее активно действующим участкам. Поэтому мы готовы применить в ответ на действия Украины свои вооруженные силы, потому что, как правило, мы только сдерживались: только обстрелы в ответ, только подавление точек из артиллерийского огня, из минометного огня. Сейчас мы готовы к более адекватным действиям, к более широкому применению сил, которыми мы располагаем", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, на данный момент ситуация относительно стабильная, однако обстрелы не прекращаются.
"В среднем по Донбассу ежесуточно "прилетает" 150-250 так называемых "прилетов", то есть боеприпасов. В последнее время украинские вооруженные формирования очень активно начали обстреливать объекты инфраструктуры. То есть обстреливаются линии электропередачи, взрываются газопроводы, насосные станции - все то, что призвано обеспечивать жизнедеятельность людей", - добавил Мирошник.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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