ЛНР готова к адекватному ответу на провокации Украины в Донбассе

"Мы готовы к адекватному ответу на любые провокации со стороны Украины, это будут несловесные провокации. Все вооруженные подразделения приведены в боевую готовность, подтянуты к наиболее активно действующим участкам. Поэтому мы готовы применить в ответ на действия Украины свои вооруженные силы, потому что, как правило, мы только сдерживались: только обстрелы в ответ, только подавление точек из артиллерийского огня, из минометного огня. Сейчас мы готовы к более адекватным действиям, к более широкому применению сил, которыми мы располагаем", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".