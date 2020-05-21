Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T12:03
https://ria.ru/20200521/1571774983.html
Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
https://cdn25.img.ria.ru/images/156063/67/1560636706_0:83:2882:1704_1036x0_80_0_0_07f4f03fc87eb510be30de44f1fd1c7b.jpg
РИА Новости

Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

12:03 21.05.2020
28477
© Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Путин поздравил министра обороны РФ Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами", - говорится в сообщении.
Сергей Шойгу — министр обороны и спасатель номер один
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в тувинском городе Чадан.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время облета забайкальского полигона Цугол
1 из 21

Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в тувинском городе Чадан.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Будущий генерал армии и Герой России окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-строитель".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади
2 из 21

Будущий генерал армии и Герой России окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-строитель".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанк

После учебы колесил по сибирским стройкам, где, по его словам, научился "работать в команде". Прошел путь от мастера до управляющего.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Приднестровье с юнармейцами из отряда, который образован ОГРВ, во время памятных мероприятий к 75-летию освобождения Молдавии
3 из 21

После учебы колесил по сибирским стройкам, где, по его словам, научился "работать в команде". Прошел путь от мастера до управляющего.

© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В конце 1980-х Шойгу оказался на кабинетной работе.

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу наблюдает за ходом военных маневров российских, монгольских и китайских вооруженных сил Восток-2018 с командного пункта на полигоне Цугол
4 из 21

В конце 1980-х Шойгу оказался на кабинетной работе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Его сначала продвинули по партийной линии, а в 1990 году назначили заместителем руководителя Госстроя РСФСР.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи
5 из 21

Его сначала продвинули по партийной линии, а в 1990 году назначили заместителем руководителя Госстроя РСФСР.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Однако в то время он задумывался об организации вовсе не строительной, а спасательной службы.

Министр по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Сергей Шойгу на месте разрушительного землетрясения в Нефтегорске. Архивная съемка, июнь 1995 года
6 из 21

Однако в то время он задумывался об организации вовсе не строительной, а спасательной службы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В 1994 году Шойгу возглавил Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и проработал там до 2012-го.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Шойгу осматривает пожарный автомобиль аэродромного тушения Magirus Superdragon x8 на межведомственных демонстрационных полевых учениях, которые прошли в рамках III Международного салона Комплексная безопасность-2010
7 из 21

В 1994 году Шойгу возглавил Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и проработал там до 2012-го.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Ему удалось создать структуру, по своим возможностям не имеющую аналогов в мире.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на выставке оборонных предприятий на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Патриот
8 из 21

Ему удалось создать структуру, по своим возможностям не имеющую аналогов в мире.

© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Венявский

МЧС начиналось с кабинета в центре Москвы и небольшой группы единомышленников, а сегодня объединяет множество самых разных специалистов: от саперов и экспертов по радиационной и химической защите до кинологов и психологов.

Глава МЧС Сергей Шойгу во время беседы с сотрудницами ГУ МЧС РФ по ЮФО
9 из 21

МЧС начиналось с кабинета в центре Москвы и небольшой группы единомышленников, а сегодня объединяет множество самых разных специалистов: от саперов и экспертов по радиационной и химической защите до кинологов и психологов.

© РИА Новости / Сергей Венявский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С мая по ноябрь 2012 года Шойгу занимал должность губернатора Московской области.

Президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривает экспозицию выставки II Фестиваля Русского географического общества в Центральном доме художника в Москве
10 из 21

С мая по ноябрь 2012 года Шойгу занимал должность губернатора Московской области.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Шестого ноября 2012 года Сергей Шойгу стал министром обороны России вместо отправленного в отставку Анатолия Сердюкова.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) во время встречи с военнослужащими Вооруженных сил РФ, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике
11 из 21

Шестого ноября 2012 года Сергей Шойгу стал министром обороны России вместо отправленного в отставку Анатолия Сердюкова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

После вступления в должность главы военного ведомства Шойгу продолжил начатый до него курс на кардинальную реформу Вооруженных сил, но внес в его реализацию несколько важных изменений.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
12 из 21

После вступления в должность главы военного ведомства Шойгу продолжил начатый до него курс на кардинальную реформу Вооруженных сил, но внес в его реализацию несколько важных изменений.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Была значительно увеличена интенсивность боевой подготовки, созданы Силы специальных операций, возвращены на службу многие ранее уволенные офицеры.

Министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) инспектирует организацию несения российскими военнослужащими боевой службы на авиабазе Хмеймим в ходе рабочей поездки в Сирию
13 из 21

Была значительно увеличена интенсивность боевой подготовки, созданы Силы специальных операций, возвращены на службу многие ранее уволенные офицеры.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

За год набор в военные училища и академии увеличился в семь с половиной раз, а в вузах без военных кафедр появились научные роты, что позволило студентам отслужить в армии без отрыва от обучения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время Всероссийского географического диктанта
14 из 21

За год набор в военные училища и академии увеличился в семь с половиной раз, а в вузах без военных кафедр появились научные роты, что позволило студентам отслужить в армии без отрыва от обучения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По инициативе Шойгу созданы Арктические войска, ежегодно проходят Армейские международные игры и развивается армейский спорт, строится единственный в своем роде парк "Патриот".

 Облет района морских маневров Тихоокеанского флота, участвующих в военных учениях Восточного военного округа
15 из 21

По инициативе Шойгу созданы Арктические войска, ежегодно проходят Армейские международные игры и развивается армейский спорт, строится единственный в своем роде парк "Патриот".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В свободное от государственных дел время Сергей Шойгу играет в хоккей и футбол.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приветствует участников гала-матча турнира Ночной хоккейной лиги в Сочи
16 из 21

В свободное от государственных дел время Сергей Шойгу играет в хоккей и футбол.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Министр как-то признавался в интервью, что ему неинтересно проводить отпуск на пляже. От цивилизации он любит отдыхать в сибирской тайге, ловить рыбу и лепить пельмени.

Князь Монако Альберт II, глава МЧС Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин (слева направо) во время рыбной ловли в верховьях реки Енисей
17 из 21

Министр как-то признавался в интервью, что ему неинтересно проводить отпуск на пляже. От цивилизации он любит отдыхать в сибирской тайге, ловить рыбу и лепить пельмени.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В 2016 году Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров объявили о создании Народной футбольной лиги. "Вы знаете о том, что по выходным мужики собираются в гараже, обмениваются новостями, меняют резину, а потом накрывают что-то на капоте. Женщины о таких традициях мужей знают лучше всего, — говорил он. — Но сегодня есть тенденция, что многие хотят заниматься спортом: вы видите, как у нас загружены все клубы. Люди тянутся к спорту, и мы не можем это народное течение не поддержать. Наша задача — вытащить мужиков из гаражей".

Депутат Госдумы России Валерий Драганов, министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Сергей Шойгу и руководитель Росспорта Вячеслав Фетисов
18 из 21

В 2016 году Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров объявили о создании Народной футбольной лиги. "Вы знаете о том, что по выходным мужики собираются в гараже, обмениваются новостями, меняют резину, а потом накрывают что-то на капоте. Женщины о таких традициях мужей знают лучше всего, — говорил он. — Но сегодня есть тенденция, что многие хотят заниматься спортом: вы видите, как у нас загружены все клубы. Люди тянутся к спорту, и мы не можем это народное течение не поддержать. Наша задача — вытащить мужиков из гаражей".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

А еще Сергей Шойгу любит рисовать. "Приятно сделать что-то в единственном экземпляре. Но большим искусством я свои рисунки не считаю. Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ", — рассказывал он.

 Глава МЧС РФ Сергей Шойгу читает журнал Наука перед заседанием президиума правительства РФ в Доме правительства РФ
19 из 21

А еще Сергей Шойгу любит рисовать. "Приятно сделать что-то в единственном экземпляре. Но большим искусством я свои рисунки не считаю. Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ", — рассказывал он.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

Сергей Шойгу — единственный министр, который с небольшим перерывом работает в российском правительстве с 1990-х годов.

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на торжественном приеме по случаю Дня российской печати
20 из 21

Сергей Шойгу — единственный министр, который с небольшим перерывом работает в российском правительстве с 1990-х годов.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В рейтинге доверия отечественным политикам Сергей Шойгу неизменно входит в тройку лидеров наряду с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения строящегося главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
21 из 21

В рейтинге доверия отечественным политикам Сергей Шойгу неизменно входит в тройку лидеров наряду с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 21

Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в тувинском городе Чадан.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 21

Будущий генерал армии и Герой России окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-строитель".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 21

После учебы колесил по сибирским стройкам, где, по его словам, научился "работать в команде". Прошел путь от мастера до управляющего.

© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в фотобанк
4 из 21

В конце 1980-х Шойгу оказался на кабинетной работе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
5 из 21

Его сначала продвинули по партийной линии, а в 1990 году назначили заместителем руководителя Госстроя РСФСР.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 21

Однако в то время он задумывался об организации вовсе не строительной, а спасательной службы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 21

В 1994 году Шойгу возглавил Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и проработал там до 2012-го.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
8 из 21

Ему удалось создать структуру, по своим возможностям не имеющую аналогов в мире.

© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
9 из 21

МЧС начиналось с кабинета в центре Москвы и небольшой группы единомышленников, а сегодня объединяет множество самых разных специалистов: от саперов и экспертов по радиационной и химической защите до кинологов и психологов.

© РИА Новости / Сергей Венявский
10 из 21

С мая по ноябрь 2012 года Шойгу занимал должность губернатора Московской области.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 21

Шестого ноября 2012 года Сергей Шойгу стал министром обороны России вместо отправленного в отставку Анатолия Сердюкова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 21

После вступления в должность главы военного ведомства Шойгу продолжил начатый до него курс на кардинальную реформу Вооруженных сил, но внес в его реализацию несколько важных изменений.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
13 из 21

Была значительно увеличена интенсивность боевой подготовки, созданы Силы специальных операций, возвращены на службу многие ранее уволенные офицеры.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
14 из 21

За год набор в военные училища и академии увеличился в семь с половиной раз, а в вузах без военных кафедр появились научные роты, что позволило студентам отслужить в армии без отрыва от обучения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
15 из 21

По инициативе Шойгу созданы Арктические войска, ежегодно проходят Армейские международные игры и развивается армейский спорт, строится единственный в своем роде парк "Патриот".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
16 из 21

В свободное от государственных дел время Сергей Шойгу играет в хоккей и футбол.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
17 из 21

Министр как-то признавался в интервью, что ему неинтересно проводить отпуск на пляже. От цивилизации он любит отдыхать в сибирской тайге, ловить рыбу и лепить пельмени.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
18 из 21

В 2016 году Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров объявили о создании Народной футбольной лиги. "Вы знаете о том, что по выходным мужики собираются в гараже, обмениваются новостями, меняют резину, а потом накрывают что-то на капоте. Женщины о таких традициях мужей знают лучше всего, — говорил он. — Но сегодня есть тенденция, что многие хотят заниматься спортом: вы видите, как у нас загружены все клубы. Люди тянутся к спорту, и мы не можем это народное течение не поддержать. Наша задача — вытащить мужиков из гаражей".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
19 из 21

А еще Сергей Шойгу любит рисовать. "Приятно сделать что-то в единственном экземпляре. Но большим искусством я свои рисунки не считаю. Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ", — рассказывал он.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
20 из 21

Сергей Шойгу — единственный министр, который с небольшим перерывом работает в российском правительстве с 1990-х годов.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
21 из 21

В рейтинге доверия отечественным политикам Сергей Шойгу неизменно входит в тройку лидеров наряду с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1181763111205
Обсудить 28
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинСергей ШойгуБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Заслуженно!
21 мая, 12:05
Арсений Новиков
772220295
Сердечно поздравляем Вас, Сергей Кужугетович, с 65-летием и с высокой заслуженной наградой. Для Вас 65 - это возраст силы и новых больших побед. В защите нашей России и беспрецедентной поддержке разрушаемых и стираемых с лица земли по чужой воле стран и народов. Доверяем, уважаем и поддерживаем. Дай Бог Вам крепкого-крепкого здоровья и счастья на многие лета.
21 мая, 12:17
lyuda.terenteva.55
630221103
Рекомендуем
Пачка денег
В России предложили массово сажать за серые зарплаты
Операция по удалению злокачественной опухоли
Депздрав Москвы опроверг закрытие онкологических стационаров
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты
Анатолий Артамонов
Сенатор разъяснил предложение об уголовном наказании за "серые" зарплаты
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Кремлевская набережная и Московский Кремль
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Арбуз
Агроном объяснила, какие фрукты покупать рано
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
Лента новостейМолния