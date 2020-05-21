Сергей Шойгу — министр обороны и спасатель номер один

В 2016 году Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров объявили о создании Народной футбольной лиги. "Вы знаете о том, что по выходным мужики собираются в гараже, обмениваются новостями, меняют резину, а потом накрывают что-то на капоте. Женщины о таких традициях мужей знают лучше всего, — говорил он. — Но сегодня есть тенденция, что многие хотят заниматься спортом: вы видите, как у нас загружены все клубы. Люди тянутся к спорту, и мы не можем это народное течение не поддержать. Наша задача — вытащить мужиков из гаражей".