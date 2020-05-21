Сергей Шойгу — министр обороны и спасатель номер один

Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в тувинском городе Чадан.
Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в тувинском городе Чадан.
Будущий генерал армии и Герой России окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-строитель".
Будущий генерал армии и Герой России окончил Красноярский политехнический институт по специальности "инженер-строитель".
После учебы колесил по сибирским стройкам, где, по его словам, научился "работать в команде". Прошел путь от мастера до управляющего.
После учебы колесил по сибирским стройкам, где, по его словам, научился "работать в команде". Прошел путь от мастера до управляющего.
В конце 1980-х Шойгу оказался на кабинетной работе.
В конце 1980-х Шойгу оказался на кабинетной работе.
Его сначала продвинули по партийной линии, а в 1990 году назначили заместителем руководителя Госстроя РСФСР.
Его сначала продвинули по партийной линии, а в 1990 году назначили заместителем руководителя Госстроя РСФСР.
Однако в то время он задумывался об организации вовсе не строительной, а спасательной службы.
Однако в то время он задумывался об организации вовсе не строительной, а спасательной службы.
В 1994 году Шойгу возглавил Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и проработал там до 2012-го.
В 1994 году Шойгу возглавил Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и проработал там до 2012-го.
Ему удалось создать структуру, по своим возможностям не имеющую аналогов в мире.
Ему удалось создать структуру, по своим возможностям не имеющую аналогов в мире.
МЧС начиналось с кабинета в центре Москвы и небольшой группы единомышленников, а сегодня объединяет множество самых разных специалистов: от саперов и экспертов по радиационной и химической защите до кинологов и психологов.
МЧС начиналось с кабинета в центре Москвы и небольшой группы единомышленников, а сегодня объединяет множество самых разных специалистов: от саперов и экспертов по радиационной и химической защите до кинологов и психологов.
С мая по ноябрь 2012 года Шойгу занимал должность губернатора Московской области.
С мая по ноябрь 2012 года Шойгу занимал должность губернатора Московской области.
Шестого ноября 2012 года Сергей Шойгу стал министром обороны России вместо отправленного в отставку Анатолия Сердюкова.
Шестого ноября 2012 года Сергей Шойгу стал министром обороны России вместо отправленного в отставку Анатолия Сердюкова.
После вступления в должность главы военного ведомства Шойгу продолжил начатый до него курс на кардинальную реформу Вооруженных сил, но внес в его реализацию несколько важных изменений.
После вступления в должность главы военного ведомства Шойгу продолжил начатый до него курс на кардинальную реформу Вооруженных сил, но внес в его реализацию несколько важных изменений.
Была значительно увеличена интенсивность боевой подготовки, созданы Силы специальных операций, возвращены на службу многие ранее уволенные офицеры.
Была значительно увеличена интенсивность боевой подготовки, созданы Силы специальных операций, возвращены на службу многие ранее уволенные офицеры.
За год набор в военные училища и академии увеличился в семь с половиной раз, а в вузах без военных кафедр появились научные роты, что позволило студентам отслужить в армии без отрыва от обучения.
За год набор в военные училища и академии увеличился в семь с половиной раз, а в вузах без военных кафедр появились научные роты, что позволило студентам отслужить в армии без отрыва от обучения.
По инициативе Шойгу созданы Арктические войска, ежегодно проходят Армейские международные игры и развивается армейский спорт, строится единственный в своем роде парк "Патриот".
По инициативе Шойгу созданы Арктические войска, ежегодно проходят Армейские международные игры и развивается армейский спорт, строится единственный в своем роде парк "Патриот".
В свободное от государственных дел время Сергей Шойгу играет в хоккей и футбол.
В свободное от государственных дел время Сергей Шойгу играет в хоккей и футбол.
Министр как-то признавался в интервью, что ему неинтересно проводить отпуск на пляже. От цивилизации он любит отдыхать в сибирской тайге, ловить рыбу и лепить пельмени.
Министр как-то признавался в интервью, что ему неинтересно проводить отпуск на пляже. От цивилизации он любит отдыхать в сибирской тайге, ловить рыбу и лепить пельмени.
В 2016 году Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров объявили о создании Народной футбольной лиги. "Вы знаете о том, что по выходным мужики собираются в гараже, обмениваются новостями, меняют резину, а потом накрывают что-то на капоте. Женщины о таких традициях мужей знают лучше всего, — говорил он. — Но сегодня есть тенденция, что многие хотят заниматься спортом: вы видите, как у нас загружены все клубы. Люди тянутся к спорту, и мы не можем это народное течение не поддержать. Наша задача — вытащить мужиков из гаражей".
В 2016 году Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров объявили о создании Народной футбольной лиги. "Вы знаете о том, что по выходным мужики собираются в гараже, обмениваются новостями, меняют резину, а потом накрывают что-то на капоте. Женщины о таких традициях мужей знают лучше всего, — говорил он. — Но сегодня есть тенденция, что многие хотят заниматься спортом: вы видите, как у нас загружены все клубы. Люди тянутся к спорту, и мы не можем это народное течение не поддержать. Наша задача — вытащить мужиков из гаражей".
А еще Сергей Шойгу любит рисовать. "Приятно сделать что-то в единственном экземпляре. Но большим искусством я свои рисунки не считаю. Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ", — рассказывал он.
А еще Сергей Шойгу любит рисовать. "Приятно сделать что-то в единственном экземпляре. Но большим искусством я свои рисунки не считаю. Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ", — рассказывал он.
Сергей Шойгу — единственный министр, который с небольшим перерывом работает в российском правительстве с 1990-х годов.
Сергей Шойгу — единственный министр, который с небольшим перерывом работает в российском правительстве с 1990-х годов.
В рейтинге доверия отечественным политикам Сергей Шойгу неизменно входит в тройку лидеров наряду с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
В рейтинге доверия отечественным политикам Сергей Шойгу неизменно входит в тройку лидеров наряду с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.