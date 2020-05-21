Власти Индии направят помощь в пострадавшие от циклона районы

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая - РИА Новости. Секретарь кабинета министров Секретарь кабинета министров Индии Шри-Раджив Гауба обсудил предоставление помощи пострадавшим от циклона штатам Одиша и Западная Бенгалия во время видеоконференции с главными министрами этих штатов, сообщает пресс-служба правительства Индии.

Образовавшийся в субботу в Бенгальском заливе циклон "Ампан" в среду вышел на сушу в районе индийского штата Западная Бенгалия . Ветер, порывы которого достигали 190 километров в час, повалил множество деревьев, повреждены дома, разбиты припаркованные машины, низменности затоплены.

"Главные министры Одиши и Западной Бенгалии сообщили, что своевременный и точный прогноз Национального комитета по управлению кризисами способствовал эвакуации около 500 тысяч человек в Западной Бенгалии и около 200 тысяч человек в Одише. Это привело к минимальным человеческим жертвам, учитывая тот факт, что интенсивность "Ампана" была почти такой же, как и у суперциклона, поразившего Одишу в 1999 году", - отмечается в заявлении.

В ходе заседания глава Западной Бенгалии Мамата Банерджи сообщила, что в районах, затронутых циклоном, нанесен значительный ущерб сельскому хозяйству, объектам энергетики и телекоммуникациям. Главный министр Одиши Навин Патнаик сообщил, что от циклона пострадал в основном сельскохозяйственный сектор.

Национальный комитет по управлению кризисами направит дополнительные команды в Западную Бенгалию для ускорения восстановительных работ, особенно в Калькутте. Кроме того, Продовольственная корпорация Индии доставит в пострадавшие районы Западной Бенгалии зерно, в частности рис. Министерство энергетики и министерство связи также помогут в скорейшем восстановлении услуг в обоих штатах. Железные дороги, инфраструктуре которых был нанесен значительный ущерб, в ближайшее время планируют возобновить деятельность, отмечается в сообщении.