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2020-05-21T11:38
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Власти Индии направят помощь в пострадавшие от циклона районы
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РИА Новости

Власти Индии направят помощь в пострадавшие от циклона районы

11:38 21.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БезекаНью-Дели
Нью-Дели
© РИА Новости / Евгений Безека
Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая - РИА Новости. Секретарь кабинета министров Индии Шри-Раджив Гауба обсудил предоставление помощи пострадавшим от циклона штатам Одиша и Западная Бенгалия во время видеоконференции с главными министрами этих штатов, сообщает пресс-служба правительства Индии.
Образовавшийся в субботу в Бенгальском заливе циклон "Ампан" в среду вышел на сушу в районе индийского штата Западная Бенгалия. Ветер, порывы которого достигали 190 километров в час, повалил множество деревьев, повреждены дома, разбиты припаркованные машины, низменности затоплены.
"Главные министры Одиши и Западной Бенгалии сообщили, что своевременный и точный прогноз Национального комитета по управлению кризисами способствовал эвакуации около 500 тысяч человек в Западной Бенгалии и около 200 тысяч человек в Одише. Это привело к минимальным человеческим жертвам, учитывая тот факт, что интенсивность "Ампана" была почти такой же, как и у суперциклона, поразившего Одишу в 1999 году", - отмечается в заявлении.
В ходе заседания глава Западной Бенгалии Мамата Банерджи сообщила, что в районах, затронутых циклоном, нанесен значительный ущерб сельскому хозяйству, объектам энергетики и телекоммуникациям. Главный министр Одиши Навин Патнаик сообщил, что от циклона пострадал в основном сельскохозяйственный сектор.
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Национальный комитет по управлению кризисами направит дополнительные команды в Западную Бенгалию для ускорения восстановительных работ, особенно в Калькутте. Кроме того, Продовольственная корпорация Индии доставит в пострадавшие районы Западной Бенгалии зерно, в частности рис. Министерство энергетики и министерство связи также помогут в скорейшем восстановлении услуг в обоих штатах. Железные дороги, инфраструктуре которых был нанесен значительный ущерб, в ближайшее время планируют возобновить деятельность, отмечается в сообщении.
Секретарь кабинета министров поручил сотрудникам центральных министерств и ведомств поддерживать тесные контакты с правительствами штатов Одиша и Западная Бенгалия и оперативно оказывать всю необходимую помощь. Министерство внутренних дел планирует направить команды для оценки ущерба. Ранее главный министр Западной Бенгалии заявила, что ущерб от циклона может составлять более 1 триллиона рупий (13,3 миллиарда долларов).
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