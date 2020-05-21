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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T10:41
https://ria.ru/20200521/1571769398.html
В России за сутки 7289 человек выздоровели от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

В России за сутки 7289 человек выздоровели от COVID-19

10:41 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число выписанных из больниц после лечения от коронавируса составило в России за сутки 7 289 человек, всего выздоровели 92 681, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в стране.
"За последние сутки выписано 7 289 человек... За весь период выписано 92 681 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 3746 человек выписаны в Москве, 384 - в Подмосковье, 223 - в Дагестане, 181 - в Санкт-Петербурге.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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