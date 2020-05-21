В России за сутки 7289 человек выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число выписанных из больниц после лечения от коронавируса составило в России за сутки 7 289 человек, всего выздоровели 92 681, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в стране.
"За последние сутки выписано 7 289 человек... За весь период выписано 92 681 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 3746 человек выписаны в Москве, 384 - в Подмосковье, 223 - в Дагестане, 181 - в Санкт-Петербурге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф