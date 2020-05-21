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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:22
https://ria.ru/20200521/1571762384.html
Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570380590_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_d67e1c130b9c9d2b28ed6d3b20259f31.jpg
РИА Новости

Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке

07:10 21.05.2020 (обновлено: 12:22 21.05.2020)
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CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
CC0 / /
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Из-за пандемии коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы. К такому выводу пришли специалисты ВНИИ труда, пишет телеканал RT.

"Эксперимент с переводом на удаленную работу в условиях пандемии открывает для многих людей, для целых секторов экономики новые возможности", — отмечают эксперты.

В перспективе стоит ожидать увеличения доли дистанционной занятости в сфере торговли. Это обусловлено развитием электронных сервисов продаж, а также ростом востребованности доставки товаров.
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По мнению специалистов, большего числа вакансий в удаленном формате потребуют финансовые, страховые, государственные услуги, консультации для бизнеса, а также онлайн-услуги в сфере образования, культуры и досуга. Ожидается также увеличение числа компаний, оказывающих услуги по технической поддержке такого вида занятости.
Во ВНИИ труда прогнозируют рост инвестиций в развитие бизнес-моделей, связанных с удаленкой. Развитие роботизированных промышленных технологий окажет влияние на учебный процесс.

"Учебные заведения начнут больше преподавать онлайн", — заключили эксперты.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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