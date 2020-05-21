Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Из-за пандемии коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы. К такому выводу пришли специалисты Из-за пандемии коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы. К такому выводу пришли специалисты ВНИИ труда , пишет телеканал RT

"Эксперимент с переводом на удаленную работу в условиях пандемии открывает для многих людей, для целых секторов экономики новые возможности", — отмечают эксперты.

В перспективе стоит ожидать увеличения доли дистанционной занятости в сфере торговли. Это обусловлено развитием электронных сервисов продаж, а также ростом востребованности доставки товаров.

По мнению специалистов, большего числа вакансий в удаленном формате потребуют финансовые, страховые, государственные услуги, консультации для бизнеса, а также онлайн-услуги в сфере образования, культуры и досуга. Ожидается также увеличение числа компаний, оказывающих услуги по технической поддержке такого вида занятости.

Во ВНИИ труда прогнозируют рост инвестиций в развитие бизнес-моделей, связанных с удаленкой. Развитие роботизированных промышленных технологий окажет влияние на учебный процесс.

"Учебные заведения начнут больше преподавать онлайн", — заключили эксперты.