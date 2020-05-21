В ГД оценили проект отказа от контрсанкций при закупке дефицитных товаров

"Мы фракцией не обсуждали, но я думаю, что надо поддержать, потому что если товары необходимы стране, глупо самим от них отказываться. По-моему, это разумно - то, что нужно стране, не должно запрещаться для ввоза в Россию … Концептуально, я считаю, что это правильное решение. Концептуально, я его поддерживаю, но нам надо посмотреть, какие там нюансы … Потому что в первом чтении - это концепция законопроекта. Очень часто во втором чтении к концептуально простому закону список поправок на 100 листах может быть", — сказал Гартунг РИА Новости.