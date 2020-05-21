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2020-05-21T06:37
https://ria.ru/20200521/1571759823.html
В ГД оценили проект отказа от контрсанкций при закупке дефицитных товаров
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РИА Новости

В ГД оценили проект отказа от контрсанкций при закупке дефицитных товаров

01:46 21.05.2020 (обновлено: 06:37 21.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В руководстве думских фракций высказались относительно поддержки законопроекта, касающегося отказа от контрсанкций при закупке дефицитных товаров.
Ранее сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который разрешает отказываться от контрсанкций для закупки дефицитных товаров, перечень товаров и условия их ввоза будет определять кабмин, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"В ситуации кризиса, который мы переживаем, сложностей, я думаю, что мы поддержим данный законопроект, потому что он, в первую очередь, в интересах граждан, для того, чтобы избежать дефицита тех или иных товаров", — сказал РИА Новости Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", обладающей конституционным большинством.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что если в стране не хватает каких-либо товаров, медикаментов, средств зашиты, то нужно "убрать политику" и "дипломатические отношения", и перейти к формату купли-продажи: если России что-то нужно, то надо покупать и снабжать граждан соответствующими медикаментами, продовольственными или непродовольственными товарами.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вчера, 22:21
Косачев оценил проект об отмене контрсанкций на дефицитные товары
"Мы в ЛДПР будем поддерживать любые меры, направленные на защиту наших граждан, тем более в условиях свирепствующей эпидемии", — сказал РИА Новости Нилов.
Замруководителя фракции "Справедливая Россия" Валерий Гартунг отметил, что "концептуально" поддерживает законопроект, но необходимо изучить нюансы.

"Мы фракцией не обсуждали, но я думаю, что надо поддержать, потому что если товары необходимы стране, глупо самим от них отказываться. По-моему, это разумно - то, что нужно стране, не должно запрещаться для ввоза в Россию … Концептуально, я считаю, что это правильное решение. Концептуально, я его поддерживаю, но нам надо посмотреть, какие там нюансы … Потому что в первом чтении - это концепция законопроекта. Очень часто во втором чтении к концептуально простому закону список поправок на 100 листах может быть", — сказал Гартунг РИА Новости.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что перед тем, как говорить о поддержке его фракцией, необходимо изучить законопроект.
"Прежде чем поддерживать что-то, надо прежде его изучить, посмотреть", — сказал Зюганов.
Он подчеркнул, что России необходимо всерьез заниматься импортозамещением и модернизацией, "ремонтировать весь механизм".
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Ярослав НиловСергей КислякЛДПРКПРФСправедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияГеннадий ЗюгановПолитика
Популярные комментарии
Если России что то надо,то надо покупать,на большее они уже похоже неспособны! А производить данный дефицит может начнём все таки в России,если её это необходимо.Но нет! Зачем производить? Когда можно купить и поддержать иностранный капитал,да? Зачем нам Россию развивать,её надо грабить и как можно чаще! Вот у вас мозги работают в каком направлении,вы неспособны созидать,творить новое.
21 мая, 02:09
Алина Эн
7950801
Импортозаместить нужно правителей,а не товары.
21 мая, 05:03
Серёжа Ш
2701014
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