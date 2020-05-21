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РИА Наука
2020-05-21T12:35
https://ria.ru/20200521/1571750625.html
Разные заразные. Какой именно штамм нового коронавируса попал в Москву
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РИА Новости

Разные заразные. Какой именно штамм нового коронавируса попал в Москву

08:00 21.05.2020 (обновлено: 12:35 21.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят дезинфекционную обработку Ленинградского вокзала в Москве
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекционную обработку Ленинградского вокзала в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Согласно международной базе данных Nextstrain, известно уже 30 штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Все они произошли от общего предка, который в конце прошлого года инфицировал первых пациентов в китайском городе Ухань. Разновидность, попавшая в Европу через Иран, заразнее той, что распространилась по Юго-Восточной Азии и США. Именно она, как предполагают некоторые исследователи, оказалась в России. В Москве же штаммов может быть гораздо больше.

Изменчивый приспособленец

Первые данные о геноме нового коронавируса появились в начале января. С тех пор ученые секвенировали тысячи образцов и насчитали около 30 вариантов SARS-Cov-2. Согласно работе китайских специалистов, патогенез COVID-19 — то, как быстро вирус проникает в человеческие клетки и уничтожает их, — зависит от штамма возбудителя.
Исследователи инфицировали одну и ту же клеточную культуру двумя наиболее распространенными вариантами коронавируса, азиатским и европейским, и сравнили вирулентность — скорость репликации вирусных частиц в клетках. Второй оказался в 270 раз вирулентнее. Соответственно, он более заразный.
Однако тяжесть самой коронавирусной инфекции никак не связана с тем, какой именно штамм настигнет человека. Как выяснили британские ученые, разные варианты SARS-CoV-2 с одинаковой вероятностью могут вызвать серьезные осложнения, вплоть до необходимости подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Пришлые европейцы

В России геном нового коронавируса первыми секвенировали сотрудники Института гриппа имени Смородинцева во второй половине марта. Они выделили РНК SARS-CoV-2 из носоглоточного мазка, взятого у тридцатилетней женщины. Сравнив полученные данные со штаммом китайского вируса, ученые обнаружили пять несинонимичных замен.
Чуть позже в Институте проблем передачи информации проанализировали эти особенности — данные добавили в международную базу GISAID и разместили в открытом доступе. Специалисты пришли к выводу, что российский штамм SARS-CoV-2 ближе не к азиатским, а к более заразным европейским. Как сообщил в Facebook заведующий сектором ИППИ РАН, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Георгий Базыкин, коронавирус, выделенный у питерской пациентки, "находится внутри большой, преимущественно европейской клады".
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"Преобладание базальных европейских последовательностей по соседству с нашей — сильное свидетельство в пользу завоза в Россию из Европы. При этом клада, в которой оказалась питерская последовательность, довольно интересная: в нее попадают последовательности из известной "второй" вспышки близкородственных штаммов в штате Вашингтон", — отмечает исследователь.
По его словам, надо стремиться, чтобы секвенирование — расшифровка РНК нового коронавируса — было таким же быстрым, как и тестирование. Это позволит лучше понять, как эпидемия протекает в России и что делать.

Особенности национального вируса

По мнению научного сотрудника Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора кандидата биологических наук Анны Сперанской, расшифровка вирусных РНК без тщательной проверки результатов — не самый правильный путь.
"Сегодня мы способны перейти к производству информации — расшифровке вирусных геномов — с очень высокой скоростью, но в этом случае пострадает точность. Мы не сможем гарантировать, что в полученных данных не будет ошибки. С начала эпидемии уже не раз заявляли о выполненной работе, а потом ее отзывали. Из-за этого ученым, занимающимся эволюцией вирусов, сложнее разбираться в потоке информации. Возможно, мы действуем медленнее остальных, все перепроверяем по несколько раз. Но зато ручаемся за точность выводов", — подчеркивает Анна Сперанская.
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Прямо сейчас исследователи из ЦНИИ эпидемиологии работают над секвенированием геномов SARS-CoV-2, выделенных из образцов российских пациентов. По предварительным данным, в Москве преобладают штаммы, близкие к европейской разновидности коронавируса. Однако в столицу попали и другие варианты возбудителя, в том числе из Азии.
"С самого начала было понятно, что в России, контактирующей не только с Европой, но и с Китаем и другими странами, вряд ли будут циркулировать лишь европейские штаммы", — отмечает генетик.
Эти предположения отчасти подтверждают выводы сотрудников Университетского колледжа Лондона. Они проанализировали 7666 различных сборок генома SARS-CoV-2 и выяснили, что в странах с большим количеством заболевших COVID-19 разнообразие вариантов коронавируса особенно велико. В частности, в Великобритании количество штаммов SARS-CoV-2 почти такое же, как во всем мире. Это связано с тем, что возбудителя туда завозили неоднократно.
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Кроме того, британские специалисты установили, что в геномах коронавируса одни и те же мутации возникали несколько раз и независимо друг от друга, то есть они оказались полезны для разных линий возбудителя. Всего специалисты выделили 198 таких мутаций, и 80 процентов из них связаны с изменениями на уровне белка. Иными словами, SARS-CoV-2 продолжает приспосабливаться к новому хозяину — человеку.
В РНК российских вариантов коронавируса исследователи также видят мутации, пока незначительные. Тем не менее эти данные помогут уточнить прогноз развития эпидемии в стране на ближайшие месяцы.
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