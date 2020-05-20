Путин поручил Минобороны построить в Дагестане инфекционный медцентр

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны при участии правительства Дагестана построить на территории региона инфекционный медицинский центр на 200 коек, говорится в перечне поручений по итогам совещания 18 мая с руководством и представителями общественности Республики Дагестан, опубликованном на сайте президента России.
"Министерству обороны Российской Федерации при участии правительства Республики Дагестан обеспечить строительство на территории Республики Дагестан медицинского центра инфекционного профиля на 200 коек с использованием типовых проектов быстровозводимых сооружений", — говорится в документе.
Ответственными назначены глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Дагестана Владимир Васильев.
Согласно документу, доклад должен быть представлен до 30 июня 2020 года.