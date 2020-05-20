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2020-05-20T17:23
https://ria.ru/20200520/1571744505.html
В Совфеде предложили разрешить подавать в полицию электронные заявления
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РИА Новости

В Совфеде предложили разрешить подавать в полицию электронные заявления

17:22 20.05.2020 (обновлено: 17:23 20.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предлагают внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предусматривающие возможность подачи заявлений о преступлениях в правоохранительные органы в электронном виде.
Такая инициатива содержится в предложениях комитета Совфеда по конституционному законодательству в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
Как сообщила РИА Новости первый зампред комитета Ирина Рукавишникова, катализатором этого предложения стала именно пандемия коронавируса.
"Вместе с тем необходимость разрешить электронную подачу заявления о преступлениях объективно назревала и без нее, если учесть процессы цифровизации и модернизации системы охраны правопорядка. Во многих населенных пунктах есть "тревожные кнопки" для вызова полиции, правонарушения и преступления фиксируют видеокамеры и так далее. Электронная подача заявления о преступлении в полицию - следующий логичный шаг", - заявила сенатор.
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Как отметила Рукавишникова, порядок регистрации заявлений, поступивших дистанционно, должен быть абсолютно идентичен работе с бумажным заявлением, на них также будут распространяться нормы законодательства о ложном обвинении.
"Но "спрятать" и не принять в разработку электронное заявление работнику правоохранительных органов будет гораздо труднее, чем бумажное, - их учет будет вести компьютер. Уверена, что это существенно повысит уровень удовлетворенности граждан работой правоохранителей", - заявила сенатор.
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РоссияИрина РукавишниковаСовет Федерации РФОбщество
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