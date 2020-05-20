В Совфеде предложили разрешить подавать в полицию электронные заявления

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предлагают внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предусматривающие возможность подачи заявлений о преступлениях в правоохранительные органы в электронном виде.

Такая инициатива содержится в предложениях комитета Совфеда по конституционному законодательству в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).

Как сообщила РИА Новости первый зампред комитета Ирина Рукавишникова , катализатором этого предложения стала именно пандемия коронавируса.

"Вместе с тем необходимость разрешить электронную подачу заявления о преступлениях объективно назревала и без нее, если учесть процессы цифровизации и модернизации системы охраны правопорядка. Во многих населенных пунктах есть "тревожные кнопки" для вызова полиции, правонарушения и преступления фиксируют видеокамеры и так далее. Электронная подача заявления о преступлении в полицию - следующий логичный шаг", - заявила сенатор.

Как отметила Рукавишникова, порядок регистрации заявлений, поступивших дистанционно, должен быть абсолютно идентичен работе с бумажным заявлением, на них также будут распространяться нормы законодательства о ложном обвинении.