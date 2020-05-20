Шойгу рассказал о подготовке военно-морского парада ко Дню ВМФ

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ, впервые в этом году пройдет 26 июля в новом пункте базирования Каспийской флотилии - Военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ, впервые в этом году пройдет 26 июля в новом пункте базирования Каспийской флотилии - Каспийске (Дагестан), сообщил в среду на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу

Каспийск станет главной базой Каспийской флотилии. Ранее здесь дислоцировалось подразделение морской пехоты флотилии.

"Впервые парад будет проведён в новом пункте базирования Каспийской флотилии, в городе Каспийске", - сказал министр.

Строительство военного порта в Каспийске завершается в этом году. Новый объект будет предназначен для размещения крупных сил надводных кораблей Каспийской флотилии. После завершения всех работ он станет основной базой ВМФ на Каспии.