Шойгу рассказал о подготовке военно-морского парада ко Дню ВМФ

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ, впервые в этом году пройдет 26 июля в новом пункте базирования Каспийской флотилии - Каспийске (Дагестан), сообщил в среду на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.
Каспийск станет главной базой Каспийской флотилии. Ранее здесь дислоцировалось подразделение морской пехоты флотилии.
"Впервые парад будет проведён в новом пункте базирования Каспийской флотилии, в городе Каспийске", - сказал министр.
По его словам, главный военно-морской парад будет проведен в Санкт-Петербурге. Также военно-морские парады пройдут на всех флотах в городах Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус.
Строительство военного порта в Каспийске завершается в этом году. Новый объект будет предназначен для размещения крупных сил надводных кораблей Каспийской флотилии. После завершения всех работ он станет основной базой ВМФ на Каспии.
По проекту в Каспийске должен быть построен не только порт, но и хранилища для боеприпасов, госпиталь, казармы для военнослужащих и жилье для офицерского состава.