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2020-05-20T16:15
https://ria.ru/20200520/1571740469.html
Шойгу рассказал о подготовке военно-морского парада ко Дню ВМФ
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РИА Новости

Шойгу рассказал о подготовке военно-морского парада ко Дню ВМФ

16:15 20.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ, впервые в этом году пройдет 26 июля в новом пункте базирования Каспийской флотилии - Каспийске (Дагестан), сообщил в среду на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.
Каспийск станет главной базой Каспийской флотилии. Ранее здесь дислоцировалось подразделение морской пехоты флотилии.
"Впервые парад будет проведён в новом пункте базирования Каспийской флотилии, в городе Каспийске", - сказал министр.
По его словам, главный военно-морской парад будет проведен в Санкт-Петербурге. Также военно-морские парады пройдут на всех флотах в городах Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус.
Строительство военного порта в Каспийске завершается в этом году. Новый объект будет предназначен для размещения крупных сил надводных кораблей Каспийской флотилии. После завершения всех работ он станет основной базой ВМФ на Каспии.
По проекту в Каспийске должен быть построен не только порт, но и хранилища для боеприпасов, госпиталь, казармы для военнослужащих и жилье для офицерского состава.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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Сергей ШойгуТартус (город)ВладивостокКаспийскОбщество
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