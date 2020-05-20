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В России создадут военно-инженерную академию
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РИА Новости

В России создадут военно-инженерную академию

16:04 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Военно-инженерная академия будет создана в России, она станет главным вузом в стране по подготовке военных инженеров, заявил в среду в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
В настоящее время кадры для инженерных войск готовят Военный институт инженерных войск Общевойсковой академии Вооружённых Сил и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.
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"В целях дальнейшего развития инженерных войск, повышения результативности научных и научно-прикладных исследований, а также качества подготовки специалистов принято решение о создании Военно-инженерной академии, которая призвана стать главным учебным заведением по подготовке военно-инженерных кадров", - сказал Шойгу.
Генерал пояснил, что решение создать специализированное учебное заведение связано с выросшей за последние годы интенсивностью применения инженерных войск для решения различных задач в ходе операций и учений, а также для оказания помощи населению и инфраструктуре страны.
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"Наглядным примером являются их успешные действия при разминировании в Сирии и Лаосе, форсировании водной преграды шириной более двух километров на Волге, ликвидации последствий оползня в Бурейское водохранилище. Специалистами войск проделана огромная работа", - отметил он.
По словам Шойгу, в Сирии и Лаосе российские военные инженеры очистили от взрывоопасных предметов очищено более шести с половиной тысяч гектаров земли, 17 тысяч различных зданий, обезврежено свыше 100 тысяч взрывоопасных предметов.
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