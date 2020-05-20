В России создадут военно-инженерную академию

В настоящее время кадры для инженерных войск готовят Военный институт инженерных войск Общевойсковой академии Вооружённых Сил и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.

"В целях дальнейшего развития инженерных войск, повышения результативности научных и научно-прикладных исследований, а также качества подготовки специалистов принято решение о создании Военно-инженерной академии, которая призвана стать главным учебным заведением по подготовке военно-инженерных кадров", - сказал Шойгу.

Генерал пояснил, что решение создать специализированное учебное заведение связано с выросшей за последние годы интенсивностью применения инженерных войск для решения различных задач в ходе операций и учений, а также для оказания помощи населению и инфраструктуре страны.