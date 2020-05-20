Шойгу анонсировал учения Балтийского флота и 6-й армии ЗВО

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Западный военный округ готовится к оборонительным учениям Балтийского флота и шестой армии, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сейчас основные усилия командования округа направлены на подготовку командно-штабного учения с группировками Балтийского флота и 6-й армии. Учение носит исключительно оборонительный характер", - сказал Шойгу на коллегии министерства.
Он добавил, что с начала года военные ЗВО провели уже более 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе более 30 учений.