Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, разрешающий при режиме чрезвычайной ситуации или повышенной готовности отложить выборы главы региона.

Также документ позволяет голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг

Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".

С использованием Госуслуг может быть собрано не более половины подписей избирателей, участников референдума от количества необходимых подписей.

Как сообщил ранее РИА Новости один из авторов законопроекта Дмитрий Вяткин , возможность проголосовать дистанционно не будет распространяться на всероссийское голосование по конституции.