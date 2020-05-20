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2020-05-20T12:48
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Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании
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РИА Новости

Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании

12:41 20.05.2020 (обновлено: 12:48 20.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, разрешающий при режиме чрезвычайной ситуации или повышенной готовности отложить выборы главы региона.
Также документ позволяет голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг.
Голосование
18 мая, 12:34
Наблюдение за дистанционным голосованием возможно, заявили эксперты
Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".
С использованием Госуслуг может быть собрано не более половины подписей избирателей, участников референдума от количества необходимых подписей.
Как сообщил ранее РИА Новости один из авторов законопроекта Дмитрий Вяткин, возможность проголосовать дистанционно не будет распространяться на всероссийское голосование по конституции.
Также закон ужесточает подписной фильтр на выборах в региональные парламенты. Сейчас для отказа в регистрации кандидата избиркомам необходимо выявить в подписях более 10% брака, поправки же предлагают снизить это число до 5%.
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
14 мая, 19:43
В ЦИК разъяснили закон о дистанционном голосовании
61101154
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Дмитрий ВяткинСовет Федерации РФПолитика
Популярные комментарии
"У джентльменов, при игре в карты, принято верить оппоненту на слово! И тут мне как стало везти!" ))
20 мая, 13:25
mazila-70
490001
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